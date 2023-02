In insgesamt sieben Kategorien werden die Laureus Awards, der sogenannte „Sport-Oscar“, vergeben. Im Duell der Sportgiganten treffen die größten Sportler aus den verschiedensten Sportarten aufeinander.

Zahlreiche Weltstars kämpfen um die Laureus World Sports Awards 2023. So gehören Argentiniens Fußball-Weltmeister Lionel Messi, der viermalige NBA-Champion Stephen Curry, Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis, Tennis-Ass Rafael Nadal und Formel-1-Weltmeister Max Verstappen zu den Nominierten bei der Wahl zum Sportler des Jahres.

Bei den Frauen sind unter anderem die alpine Ski-Seriensiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA, Jamaikas Sprintkönigin Shelly-Ann Fraser-Pryce, die Tennis-Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen und US-Ausnahmeschwimmerin Katie Ledecky Anwärterinnen auf den Titel Sportlerin des Jahres.

Die Preisträger in insgesamt sieben Kategorien werden bei den Laureus World Sports Awards im Frühjahr bekannt gegeben. Zwei aufstrebende Tennistalente sind für den Laureus World Breakthrough of the Year Award nominiert worden: der Spanier Carlos Alcaraz, der die US Open gewann und zwischenzeitlich die Nummer eins der Weltrangliste war, und die Kasachin Jelena Rybakina, die in Wimbledon triumphierte. Ebenfalls nominiert ist die marokkanische Fußball-Nationalmannschaft der Männer, die ins WM-Halbfinale einzog.

Unter den Nominierten für den Laureus World Team of the Year Award befinden sich Argentiniens Weltmeistermannschaft um Messi, Champions-League-Sieger Real Madrid, Englands Fußball-Europameisterinnen sowie NBA-Champion Golden State Warriors.

Zu den Nominierten in der Rubrik Comeback des Jahres zählt auch Dänemarks Fußballstar Christian Eriksen, der bei der EURO 2020 im Auftaktspiel einen Herzstillstand erlitten hatte und seine Karriere mit einem Defibrillator fortsetzt. (SID)