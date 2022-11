Der vorletzte Spieltag der Hinrunde steht an diesem Wochenende an. In einer Woche wird der Herbstmeister ermittelt. Der Gekrönte wird wissen, wie das einzuschätzen ist. Die Saison ist in jedem Fall noch sehr lang und entschieden werden die Meistertitel erst ab Anfang März, wenn die Play-offs beginnen.

Samstagabend empfängt der derzeitige Tabellendritte Echternach den Leader Lorentzweiler. Die Mannschaft von Trainer Serge Karier hat sich am vergangenen Wochenende lautlos an Strassen vorbeigeschlichen und will ihre Position sicher nicht abgeben. Echternach, weiterhin ohne den gesperrten Diagonalangreifer Enzo Maggiolo, wird sich sicher schwerer tun gegen Rzymianski und Co. als am fünften Spieltag in Esch. Auch ohne die beiden verletzten Thomas Pavelka und David Mexson sollte Lorentzweiler gegen Echternach unantastbar bleiben. In Belair stehen sich der Gastgeber und Diekirch gegenüber. Nach ihrem Sieg gegen Bartringen sind die Spieler um Spielertrainer Francisco Abreu weiterhin auf dem Vormarsch. Ein Sieg müsste gleichbedeutend mit dem dritten Tabellenplatz sein.

Am Sonntag muss der Meister Strassen nach Fentingen reisen. Hier stellt sich die Frage, inwieweit sich das Team von Trainer Massimo Tarantini von der Klatsche im Challenge Cup erholt hat. Doch die Strassener Spieler scheinen abgebrüht genug, um Äpfel nicht mit Birnen zu vergleichen. Einerseits haben sie gegen Profis aus den Niederlanden, einer Volleyball-Hochburg Europas, verloren, andererseits erwartet sie eine Mannschaft, die dieses Jahr Schwierigkeiten haben wird, ins Play-off vorzustoßen. „Wir haben gegen ein Team verloren, das nach eigener Traineraussage wohl überirdisch aufgetreten ist. Man kann uns nicht vorwerfen, schlecht gespielt und nicht alles versucht zu haben, doch gegen ein solches Auftreten waren wir schier überfordert“, hatte Kapitän Tim Laevaert nach dem Challenge-Cup-Spiel erörtert. Die Enttäuschung dürfte sich also in Grenzen halten und die Mannschaft kann zum Tagesgeschehen übergehen. Die Moral ist vielleicht leicht angekratzt, doch kaum mehr. Im Kellerduell geht Bartringen als Favorit in das Spiel gegen Esch. Bei beiden Teams läuft nicht alles rund, doch der Gastgeber scheint uns doch als stärker einzuschätzen zu sein. Mit einem Sieg wäre Bartringen wieder am Play-off dran.

Gym mit Pflichtaufgabe

Bei den Damen reist die Gym nach Waldbillig, um ihre Hausaufgaben mit einem klaren Sieg gegen Echternach zu machen. Alles andere als drei Punkte bei der Heimreise im Gepäck wäre eine riesengroße Überraschung. Damit wird Bonneweg seinen Platz direkt hinter Walferdingen festigen. In einem weiteren Samstagsspiel empfängt Steinfort Walferdingen. Genau wie im Pokalspiel vor 14 Tagen sollte Steinfort wohl leer ausgehen, zu stark präsentieren sich momentan Braas und Co. Die Tabellenführung wird Walferdingen erhalten bleiben. Am späten Abend wird sich Diekirch in Mamer mit der Heimmannschaft messen. Diekirch ist im Aufwind, doch die Hobbs und Co. werden alles daransetzen, die 0:3-Niederlage in Walferdingen schnell vergessen zu lassen. Mamer hat die Favoritenrolle auf seiner Seite und müsste den dritten Platz festigen.

Am Sonntag empfängt Bartringen noch Petingen – es dürfte das ausgeglichenste Spiel dieses Spieltags sein. Beide Teams präsentieren sich in aufsteigender Form und der Sieger wird sich unter den momentan vier besten Mannschaften wiederfinden. Die Tagesform der Schlüsselspielerinnen, Kelsey Chambers auf Bartringer und Rusena Slancheva auf Petinger Seite, könnte ausschlaggebend für den Sieg sein.