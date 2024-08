Radsport / Wenzel klettert bei der Tour de l’Avenir in die Top 10

Mats Wenzel ist bei der Tour de l’Avenir weiterhin gut unterwegs. Auf der ersten Bergetappe ist er am Mittwoch auf Platz acht geklettert. Alex Kirsch ist derweil als starker 19. des Prologs in die Deutschland-Tour gestartet.

Tour de l’Avenir (2.Ncup): Auf der ersten Bergetappe ist Mats Wenzel am Mittwoch wie schon am Vortag in die Top 10 gefahren. Damit verbesserte sich der Kapitän des Teams Lëtzebuerg der Espoirs in der Gesamtwertung um 19 Positionen auf Rang acht, mit einem Rückstand von 1:07 auf Joseph Blackmore. Mit seinem Etappensieg übernahm der Brite gleichzeitig das Gelbe Trikot vom Dänen Henrik Pedersen. Auf dem lediglich 70,7 km langen Streckenabschnitt gab es große Zeitabstände, da drei Anstiege mit insgesamt 2.635 Höhenmetern zu bewältigen waren. Im 8,5 Prozent steilen Zielanstieg hinauf nach La Rosière kam es zum erwarteten Kräftemessen der Favoriten. Blackmore verfügte über die besten Reserven und konnte den Belgier Jarno Widar und Pablo Torres aus Spanien um drei bzw. fünf Sekunden distanzieren. Wenzel hatte seine Kraft gut eingeteilt und überquerte den Zielstrich als ausgezeichneter Achter, lediglich eine Minute hinter Blackmore. Sein Teamkollege Arno Wallenborn wies als 53. bereits einen Rückstand von 15:38 auf. Acht Minuten später kamen Mil Morang (91.), Mathieu Kockelmann (99.), Noé Ury (109.) und Alexandre Kess (110.) ins Ziel. Mit einem ähnlichen Szenario ist heute auf dem mit 142,6 km längsten Streckenabschnitt zu rechnen, wo für die Nachwuchsfahrer nach dem Col de l’Iseran der Zielanstieg in Les Karellis wartet.

Tour de l’Avenir Femmes (2.2U): Am Mittwoch startete auch die Mini-Tour-de-France für Nachwuchsfahrerinnen. Den Auftaktprolog über 2,1 ansteigende Kilometer gewann die Belgierin Lore De Schepper vor Isabella Holmgren (CAN) und Nienke Vinke (NL). Beste der drei FSCL-Fahrerinnen war Landesmeisterin Marie Schreiber als 37. auf 43 Sekunden. Liv Wenzel und Layla Barthels belegten die Plätze 67 (auf 1:09) und 91 (auf 1:51).

Deutschland-Tour (2.Pro): Mit einem Prolog startete gestern auch die 39. Auflage der Deutschland-Rundfahrt. Schnellster war der Italiener Jonathan Milan (Lidl-Trek), der die 2,9 km in Schweinfurt in 3:16 zurücklegte, was einem Durchschnitt von etwas mehr als 53 km/h entsprach. Damit war er eine Sekunde schneller als sein Teamkollege Mads Pedersen. Platz drei ging an Maikel Zijlaard (NL) vom Tudor Pro Cycling Team. Ebenfalls gut unterwegs war Alex Kirsch, der als 19. nur neun Sekunden länger brauchte als sein erfolgreicher Mannschaftsgefährte. Bob Jungels (Red Bull-Bora-hansgrohe) belegte Rang 54 mit einem Rückstand von 13 Sekunden. Auf der ersten von insgesamt vier Etappen stehen heute 176,3 km von Schweinfurt nach Heilbronn auf dem Programm.