Hinter den Kulissen / Wechsel, Karten und zwei neue Spieler

Der 3. Spieltag der BGL Ligue ist passé. Was hinter den Kulissen passierte, können Sie hier nachlesen.

Trierweiler ersetzt gesperrten Thomé

Die Saison ist noch jung und der in Luxemburg bestbekannte Trainer Marc Thomé musste sich das Spiel von seiner Mannschaft US Hostert beim Racing bereits unmittelbar neben der Ersatzbank anschauen. Thomé sah am letzten Sonntag gegen Hesperingen die rote Karte und wurde vorgestern von Co-Trainer Carlo Trierweiler ersetzt. Mit oder ohne Thomé, der Aufsteiger hatte am Samstag zum Auftakt des dritten Spieltages trotz starker zweiter Halbzeit aber keine echte Siegchance. Wie lange die Sperre des USH-Coachs andauert, das wusste der Betroffene nicht. (c.b.)

Wechseln bis zum Gehtnichtmehr

Bei der US Mondorf gab es am Sonntag gegen Mondorf größere Veränderungen an der Startelf. Trainer David Zitelli nahm gleich fünf Wechsel im Vergleich zum vergangenen Spieltag (2:1-Sieg gegen Bettemburg) vor. Cédric Steinmetz, Pedro Costa, Billel Abdelkadous, Alexis Bourigeaud und Lilian Fournier standen nicht von Anfang an auf dem Rasen. Ihre Plätze nahmen Ahmed Benhemine, Alessio Ubaldini, Loris Tinelli, Sofiane Bekkouche und Stefan Lopes ein. Kurios: Bis zur 53. Minute wurden alle diese Bankspieler wieder ins Spiel gebracht. Gebracht haben die Veränderungen rein gar nichts, denn Mondorf verlor am Ende gegen Rosport. (del)

10 Gelbe Karten gab es bei der Partie zwischen Wiltz und Strassen. Zudem sah der Wiltzer Trainer David Vandenbroeck die Rote Karte.

Älter als der Trainer

Mit seinen 30 Jahren ist Marco Martino (F91 Düdelingen) der jüngste Trainer der BGL Ligue. In seiner Startelf standen vier Spieler, die älter sind (Bojic, Hadji, Kirch und Decker). Dazu war Toni Luisi als Fünfter im Kader. Besonders kurios noch: Differdingens Torwart Felipe Ventura ist zehn Jahre älter als Martino. (sf)

Schneller als die Polizei erlaubt

Das erste Tor der Partie zwischen Déifferdeng 03 und F91 Düdelingen fiel vor der offiziellen Anstoßzeit. Schiedsrichter Ferreira pfiff das Spiel zwei Minuten früher an, um 18.28 Uhr, und Jorginho traf nach 27 Sekunden. (sf)

Neuer Spielmacher für die Jeunesse

Noch bevor der Transfermarkt am 31. August schließt, hat sich Jeunesse auf dem Mercato einen neuen Playmaker gegönnt. Malo Jungling wurde beim FC Metz ausgebildet und lief zuletzt für das Team B des SC Bastia auf. Der 22-jährige Franzose ist demnach kein „Jüngling“, er hat 21 Spiele in der National 3 und deren 19 in der National 2 auf dem Buckel. Jungling ist vielseitig einsetzbar und kann neben dem zentralen Mittelfeld auch in der Offensive eingesetzt werden. Im Heimspiel gegen Petingen saß der Neuzugang zunächst auf der Ersatzbank und wurde in der 62. Minute eingewechselt, für einen Starteinsatz konnte er sich (noch) nicht empfehlen. (MB)

Fünf Gründe zum Feiern

Gleich fünfmal durfte am 3. Spieltag der Saison 2024/25 gefeiert werden, Geschenke wurden aber wenige verteilt. Das Geburtstagskind des Tages war Miguel Fernandes Gonçalves, der Düdelinger wurde zum Spitzenspiel in Differdingen 20 Jahre jung. Mehr Jahre (36) hat Julien Klein auf dem Buckel, der Fola-Kapitän bestritt in Rodange seinen 300. Einsatz in der BGL-Ligue. Die Hälfte hat Koray Özcan zu bieten, der Strassener Keeper machte in Wiltz die 150 voll. Schon am Samstag durfte Farid Ikene (RFCUL) gegen Hostert sein 100. Spiel in der BGL-Ligue feiern, auf die gleiche Anzahl brachte es der Hesperinger Torsteher Geordan Dupire in Monnerich. (MB)

Lapierre im Urlaub

Die offizielle Angabe seitens des Vereins, warum der Escher Emmanuel Lapierre nicht im Kader steht, lautet: „private Gründe“. Das trifft zu, der Kapitän befindet sich im Urlaub. Dahinter steht allerdings eine Geschichte, Lapierre wollte zur neuen Saison die Schuhe an den Nagel hängen, ließ sich aber von der Jeunesse überreden, eine weitere Spielzeit dranzuhängen. Das Problem war, dass der linke Verteidiger seinen Urlaub bereits gebucht hatte, und so traf man die faire Übereinkunft, während dieser Periode auf den Spieler zu verzichten. (MB)

Courage Andrea

Die Verletzung von Andrea Deidda entwickelt sich zur unendlichen Geschichte. Das lädierte Knie will nicht ausheilen, Deidda musste zum zweiten Mal (Kreuzbandriss) operiert werden. Seine Jeunesse-Mitspieler zeigten Mitgefühl und breiteten vor der Partie gegen Petingen ein Banner aus, mit der Aufschrift: „Courage Andrea – on est avec toi“. (MB)

Verletzungspech in Monnerich

Nach gerade einmal 13 Minuten blieb der etatmäßige Stammtorwart der Monnericher, Teddy da Silva, der zugleich Kapitän ist, verletzungsbedingt liegen. Ihn ersetzte der 19-jährige Ailan Alilovic. Die Kapitänsbinde musste Linksverteidiger Souleymane Baldé übernehmen. (cbie)

Von Sofia nach Hesperingen

Swift Hesperingen überraschte Monnerich mit einem neuen Gesicht. In der Startaufstellung stand Pierre-Daniel Nguinda. Der Rechtsverteidiger aus Kamerun spielte vergangene Saison noch beim bulgarischen Verein CSKA 1948 Sofia. Der 28-Jährige wurde bei der AS Monaco ausgebildet, kam danach aber vor allem bei Vereinen in der dritten französischen Liga zum Einsatz. (del)

Statistik FC Wiltz 71 – UNA Strassen 0:3 (0:3)

Wiltz: Schon – Ngwisani (61. Touré), Mannone, Malget, Biver (61. Schroeder) – Cavagnera (61. Jasarevic), Quiévreux – T. Rodrigues (61. Luzein), Hemkemeier (83. Mmaee), Saidi – Romeyns

Strassen: Özcan – Bernardelli, Schütte (53. Kaluanga), Myre (46. Baiverlin) – Bopaka, Rastoder (72. da Cruz), E. Agovic, Zenadji – Sever (80. Revés), Souza, Perez (53. Gonçalves)

Schiedsrichter: Biever – Dias, Chaves

Gelbe Karten: Ngwisani, Romeyns, Biver, Saidi, Jasarevic, Malget – Myre, Schütte, Perez, Baiverlin

Rote Karte: Vandenbroeck (Trainer, 81., Meckern)

Torfolge: 0:1 Perez (31.), 0:2 Souza (40.), 0:3 Zenadji (45.+4)

Zuschauer: 337 zahlende

Statistik Victoria Rosport – US Mondorf 1:0 (0:0)

Rosport: Bürger –Brandenburger, Kyere, Rodrigues, Soares (66. Bouché) – Bechtold, Vogel, Marques – Ferreira (84. Faldey), Carratala-Jimenez (84. Trombini), Markvoort (72. Neves)

Mondorf: Machado – Ubaldini, Benhemine (46. Costa), Simon, Mersch (53. Steinmetz) – Holter, Baal – Bekkouche, Lopes (46. Fournier), Tinelli (46. Bourigeaud) – Kumbi (46. Abdelkadous)

Schiedsrichter: Sabotic – Morim, Iwangou

Gelbe Karten: Markvoort – Benhemine, Machado, Simon

Tor: 1:0 Carratala-Jimenez (71.)

Zuschauer: 310 zahlende

Statistik FC Monnerich – Swift Hesperingen 2:1 (1:1)

Monnerich: Da Silva (13. Alilovic) – Houelche, Marasi, Konte, Baldé – Klapp (75. Baaloul), Costa (83 Perkovic), Swistek, Amadei, Drinka (75. Bekhaled) – Noumansana

Swift: Dupire – Nguinda, Lemeray, Prempeh, Martins – David (57. Gboho), Nouvier, Sinani (57. Belameiri), Simon, Correia (68. Bouhmidi) – Stolz (82. Schmid)

Schiedsrichter: Müller – Stammet, Pacheco

Torfolge: 0:1 Stolz (22.), 1:1 Swistek (63.), 1:2 Gboho (82.)

Gelbe Karten: Bekhaled, Mazurier (Trainer) – Simon, Gboho, Martins

Beste Spieler: Correia, Stolz – Drinka

Zuschauer : 220 zahlende