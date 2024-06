Fußball-Europameisterschaft / Wartungsplan für Rasen, Baggio ausgeraubt – und Döner für alle: Die EM Splitter vom Freitag

UEFA hat Wartungsplan für Frankfurter Rasen: Die Europäische Fußball-Union hofft auf eine rasche Behebung der Rasenprobleme am EM-Standort Frankfurt. „Es gibt einen detaillierten Wartungsplan, um spezifische Probleme zu beheben und die Qualität im Vorfeld der bevorstehenden Spiele am Veranstaltungsort weiter zu verbessern“, teilte die UEFA am Freitag auf dpa-Anfrage mit. Man arbeite schon seit einiger Zeit eng mit dem Stadionbetreiber zusammen, „um optimale Spielbedingungen zu gewährleisten“, hieß es weiter. Vor dem abschließenden Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz am Sonntag präsentierte sich der Rasen in der Frankfurter Arena in keinem guten Zustand. Nach der Partie England gegen Dänemark (1:1) am Donnerstag beklagten mehrere Profis den rutschigen Untergrund, der schon beim 2:1-Länderspielsieg der DFB-Auswahl gegen die Niederlande im März für Unmut gesorgt hatte.

Döner für alle: Arif Keles verkündete bei der Kader-Schnitzeljagd aus seinem Restaurant in Berlin den Namen von EM-Fahrer Antonio Rüdiger, jetzt hat er die deutsche Nationalmannschaft bei seinem Besuch im Turnier-Quartier mit Döner versorgt. Keles, bei dem der in Neukölln aufgewachsene Rüdiger schon als Kind nach der Schule seinen Döner aß, war mit seinem Team am Donnerstag in Herzogenaurach zu Gast. Nach dem vorzeitigen Achtelfinaleinzug schmeckte der Döner besonders gut. Der DFB hatte im Mai scheibchenweise seine Kader-Mitglieder offiziell gemacht. Auf diese witzig-charmante Weise wurden diese von unterschiedlichen Personen und auf verschiedenen Kanälen präsentiert. In Keles’ Berliner Lokal „Hisar Fresh Food“ hängt ein Rüdiger-Trikot. „Hisar Döner = Bester Döner“, kommentierte Rüdiger im Mai das kurze Präsentationsvideo, in dem er in der Yorckstraße im Stadtteil Schöneberg als 14. deutscher EURO-Starter bestätigt wurde. Dazu die Zeile: „Riesige Vorfreude aufs Turnier – let’s goooo!“

Roberto Baggio in seinem Haus ausgeraubt und verletzt: Italiens Fußball-Altstar Roberto Baggio ist am Donnerstagabend in seinem Haus im norditalienischen Altavilla Vicentina ausgeraubt und verletzt worden, während er sich mit seiner Familie das EM-Vorrundspiel zwischen Italien und Spanien (0:1) ansah. Lokalen Medien zufolge versuchte der Weltfußballer von 1993, die angeblich fünf bewaffneten Einbrecher aufzuhalten, einer von ihnen schlug ihm mit einem Gewehrkolben auf die Stirn. Der frühere Mittelfeldstar, der seine beste Zeit bei Juventus Turin hatte, zog sich eine Platzwunde zu. Anschließend wurde der 57-Jährige mit seiner Familie in ein Zimmer eingesperrt, während das Haus ausgeraubt wurde. Als die Bande das Anwesen verließ, brach Baggio die Tür auf und rief die Polizei. Der 56-malige Nationalspieler spielte unter anderem für Juventus, Inter und AC Mailand. Das „göttliche Zöpfchen“ gewann zwei Titel in der Serie A sowie 1993 den UEFA-Pokal. Außerdem war er maßgeblich am Einzug Italiens ins Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1994 beteiligt. Sein verschossener Elfmeter gegen Brasilien kostete die Azzurri jedoch den Weltmeistertitel. (SID)