Wenn der Vierte und Fünfte der regulären Saison im Viertelfinale aufeinandertreffen, scheint eine spannende Play-off-Serie vorprogrammiert zu sein. Auf den Meisterschaftsfinalisten 2021 und 2022, die Résidence Walferdingen, wartet mit Contern jedenfalls alles andere als ein leichtes Los.

Es war bisher keine einfache Spielzeit für den Meisterschaftsfinalisten der vergangenen beiden Jahre. Acht Niederlagen in der regulären Saison und in der letzten Woche mussten Nadine Bourg und Co. als Zuschauer verfolgen, wie der Pokal in die Hände des Gréngewald wanderte. „Letztes Jahr war es ein wenig schöner, in der Coque zu sein“, gibt die Kapitänin der Résidence zu, die vor einem Jahr noch ihren ersten Pokalerfolg feiern durfte. „Das brachte auch gleichzeitig mit sich, dass wir nun wieder eine längere Pause hatten, weil wir auch am letzten Spieltag der Qualifikation spielfrei waren.“ Seine letzte offizielle Begegnung hat Walferdingen somit am 4. März bestritten. „Das waren wieder drei Wochen Pause, in dieser Saison waren es enorm viele. Wir müssen schauen, dass uns das nicht zu viel am Samstag beeinflusst“, warnt die 30-Jährige vor dem Beginn der Play-offs.

Bereits im November gab es eine Phase, in der die Résidence während mehr als einem Monat kein Spiel bestreiten konnte, alles andere als ideal, wie auch die Kapitänin erklärt: „Danach kamen noch ein Meisterschafts- und Pokalspiel und dann war schon Weihnachtspause. Im Januar haben wir dann zwar das Rückspiel gegen Contern gewonnen, doch dann kam eine Phase mit vier Niederlagen in Folge.“ Die Résidence verlor unter anderem gegen Mannschaften wie Zolver oder Esch, die in der Tabelle weit hinter ihr lagen. „Es war kein Down im Team selbst, wir haben eine enge Verbundenheit und die Stimmung war eigentlich gut, doch wenn man vier Spiele hintereinander verliert, dann stellt man das natürlich in Frage.“ Umso ärgerlicher, da drei dieser Niederlagen erst in den letzten Spielsekunden erfolgten. „Deshalb darf man sich davon nicht zu sehr beeinflussen lassen. Ich bin auch froh, dass wir die letzten drei Spiele gewinnen und mit einem positiven Momentum ins Viertelfinale gehen können.“ Woran diese schwierige Phase lag, das hat man laut Bourg auch bei der Résidence analysiert: „Wir haben uns wirklich zu viel von Schiedsrichterentscheidungen beeinflussen lassen. Auch wenn wir selbst Fehler gemacht haben, haben wir diese negativen Gedanken mitgenommen, anstatt das abzuhaken und weiterzuspielen.“

„Noch nicht bereit“

Dass eine weitere Finalteilnahme im Alzette-Tal nicht garantiert ist, dessen ist man sich bewusst. Dafür müssen Bourg und Co. im Viertelfinale ab Samstag erst einmal Contern ausschalten. „Wir sind in der Tabelle punktgleich, haben einmal gewonnen und einmal verloren. Gegen sie war es immer spannend. Sie haben viele Spielerinnen, die gut scoren können, da wird es nicht reichen, sich auf nur ein oder zwei zu konzentrieren.“ Und wenn man diese Hürde meistert, könnte Favorit und Titelverteidiger T71 Düdelingen bereits im Halbfinale warten: „Letztes Jahr hatten wir eine bessere Ausgangsposition mit Rang zwei. Doch auch gegen Düdelingen haben wir das Rückspiel erst in der letzten Sekunde verloren, ich denke, an einem guten Tag sind auch sie zu schlagen.“ Denn laut Bourg, die vor dem letzten Spieltag gar nicht mehr mit dem vierten Tabellenplatz gerechnet hatte, kann in der LBBL 2022/23 eigentlich jeder jeden schlagen. Und mit Lea Colbach, die in den letzten Monaten auf Weltreise war, ist eine wichtige Stütze der letzten Saison pünktlich für die entscheidende Phase zurückgekehrt.

Und eines möchte die Kapitäin auf keinen Fall: Die Saison schon im März beenden müssen. „Es ist komisch, dass sie in einer Woche schon vorbei sein könnte, dafür bin ich absolut noch nicht bereit.“

Programm Play-off-Viertelfinale (best of three):

1. Spiel, am Samstag:

17.00: Bartringen – Steinsel

18.00: Düdelingen – Musel Pikes

18.30: Hostert – Esch

18.30: Walferdingen – Contern 2. Spiel, Mittwoch, 29. März:

18.45: Contern – Walferdingen

20.00: Esch – Hostert

20.00: Musel Pikes – Düdelingen

Donnerstag, 30. März:

19.00: Steinsel – Bartringen Evtl. Entscheidungsspiel, Samstag, 1. April:

17.15: Bartringen – Steinsel

18.00: Walferdingen – Contern

Düdelingen – Musel Pikes (keine Uhrzeit festgelegt)

Sonntag, 2. April:

16.00: Hostert – Esch