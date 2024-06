Ettelbrück / Von Bambini bis Jeunes Filles: 314 Mannschaften kämpfen beim Nationalen Fußballtag um den Sieg

In den Ettelbrücker Deichwiesen wurde auch dieses Jahr wieder fleißig gekickt. Dort fand nämlich am Sonntag die 35. Auflage des Nationalen Fußballtages statt. Nicht weniger als 314 Mannschaften, aufgeteilt in die Kategorien Bambinis, Pupilles, Poussins, Fillettes, Minimes und Jeunes Filles, hatten sich für das sportliche Event angemeldet. 90 Schiedsrichter leiteten über den Tag verteilt insgesamt 854 Spiele.

