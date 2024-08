Tennis / Vierter ITF-Titel: Chris Rodesch feiert Turniersieg in Schweden

Chris Rodesch hat am Sonntag in Schweden seinen vierten Titel auf der Profitour gewonnen. Der Luxemburger feierte im Finale von Ystad einen Dreisatzsieg gegen den Deutschen Louis Wessels.

Einen Monat vor dem Davis-Cup-Duell gegen Neuseeland präsentiert sich Luxemburgs Nummer eins im Herren-Tennis, Chris Rodesch, weiter in bestechender Form. Der 23-Jährige gewann am Sonntag das mit 15.000 US-Dollar dotierte ITF-Turnier im schwedischen Ystad. Für Rodesch ist es in diesem Sommer nach seinem Triumph bei den Sudstroum Open in Esch vor einem Monat bereits der zweite ITF-Turniersieg – der vierte seiner Karriere insgesamt.

Im Finale gegen Louis Wessels (D/ATP 512) konnte sich Rodesch (ATP 566) im ersten Satz souverän mit 6:2 behaupten, musste aber nach einem Tief den zweiten Abschnitt trotz 3:2-Führung noch mit 4:6 abgeben. Im Entscheidungssatz dominierte dann aber wieder der Luxemburger, der mit 5:0 in Führung ging und nach 2:10 Stunden seinen zweiten Matchball zum 6:3 nutzte. Auf dem Weg ins Finale hatte Rodesch den Franzosen Mikail Alimli (6:2, 6:1), den Schweden Lucas Renard (6:2, 6:3), den Dänen Philip Hjorth (4:6, 6:4, 6:3) und den Norweger Viktor Durasovic (7:6, 6:1) eliminiert.