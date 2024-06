Europapokal-Auslosung / Viele Zungenbrecher und einige attraktive Gegner

Am Dienstag blicken die vier nationalen Europapokalvertreter nach Nyon. Im UEFA-Sitz in der Schweiz wird die erste Runde der Champions und Conference League ausgelost. Auf die Luxemburger Vereine warten attraktive Gegner, aber auch ein paar unbekannte Zungenbrecher.

Paide Linnameeskond, Connah’s Quay Nomads oder auch Tikves Kavadarci. Einige Gegner der Luxemburger Europapokalvertreter könnten unbekannter oder zungenbrecherischer nicht sein. Am Dienstag in Nyon hoffen Meister Déifferdeng 03, der F91 Düdelingen und UNA Strassen auf ein machbares oder zumindest ein attraktives Los. Als Pokalsieger ist der Progrès Niederkorn für die zweite Qualifikationsrunde der Conference League gesetzt und wird seine Gegner erst am Mittwoch kennen.

Für den FC Déifferdeng gibt es eine Premiere. 13-mal nahm der Südverein seit der Fusion an internationalen Wettbewerben teil. In dieser Saison darf sich Präsident Fabrizio Bei erstmals zu den Meistern in der Champions League gesellen. Die Gegner sind dementsprechend stark. Aber es gibt auch durchaus leichtere Gegner in der ersten Runde. Wie zum Beispiel die Lincoln Red Imps aus Gibraltar, The New Saints aus Wales oder KF Ballkani aus dem Kosovo.

Der F91 Düdelingen ist in der ersten Runde der Conference League gesetzt und kann es sich durchaus zum Ziel setzen, eine Runde weiterzukommen. Die Mannschaft aus der „Forge du Sud“ kann vor allem auf sehr unbekannte Gegner aus teilweise weit entfernten Ländern treffen. Die Gegner von UNA Strassen sind stärker, da die Vorstädter als nicht gesetztes Team in ihr erstes Europapokal-Abenteuer gehen. Zur Erinnerung: Nur dadurch, dass Hesperingen und die Jeunesse keine UEFA-Lizenz erhielten, schaffte die UNA als Sechsplatzierter der vergangenen BGL-Ligue-Saison den Sprung in die Conference League.

Niederkorn wird seine Gegner erst am Mittwoch kennen, da die Pokalsieger traditionell erst in der zweiten Runde der Conference League ins Geschehen eingreifen. Die potenziellen Gegner des Progrès haben Königsklassen-Format. Der FC Kopenhagen, CFR Cluj oder Legia Warschau stehen für jahrelangen erfolgreichen Fußball.