Nationalmannschaft / Viele Rückkehrerinnen im Kader: Dan Santos gibt FLF-Aufgebot für die Duelle gegen Estland bekannt

Im Vorfeld der letzten beiden Spiele der EM-Qualifikation hat Trainer Dan Santos den Kader der Frauen-Nationalmannschaft bekannt gegeben. Am 12. Juli treten die „Roten Löwinnen“ zum Auftakt des Doppeltermins gegen Estland im Stade Emile Mayrisch an, gefolgt vom letzten Auswärtsspiel am 16. Juli in Tartu.