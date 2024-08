Olympia / 1.500 Meter: Vera Hoffmann als Zehnte im Hoffnungslauf ausgeschieden

Vera Hoffmann ist am Mittwoch im Hoffnungslauf über 1.500 Meter als Zehnte ausgeschieden. Für sie endet das olympische Abenteuer mit einer Zeit von 4:11,28 Minuten.

Nachdem Vera Hoffmann am Dienstag in ihrem Vorlauf über 1.500 Meter Zwölfte in 4:07,64 Minuten wurde, durfte sie am Mittwoch in der Mittagsstunde im Hoffnungslauf starten. Die ersten Drei der zwei Hoffnungsrennen sollten ins Halbfinale vorrücken. Als große Favoritin ging die Australierin Linden Hall mit einer Saisonbestleistung von 3:56,40 Minuten in den Lauf, bei dem auch Hoffmann startete. Zum Vergleich: die Luxemburgerin lief in dieser Saison mit 4:05,92 Minuten ihre schnellste Zeit.

Insgesamt waren zwölf Athletinnen jeweils in beiden Hoffnungsläufen am Start. Hoffmann fand sich gleich zu Beginn des Rennens im hinteren Drittel des Feldes wieder. Das Tempo war nicht hoch, sodass nach 800 Metern das Feld noch komplett zusammen lief. Hall sorgte dann für eine Tempoverschärfung, die das Feld dann auseinanderzog. Die COSL-Athletin hielt den Anschluss bis zur letzten Runde, musste dann aber abreißen lassen.

Am Ende qualifizierte sich die Italienerin Sintayehu Vissa in 4:06,71 Minuten als Erste für das Halbfinale, die Britin Revee Walcott-Nolan wurde Zweite in 4:06,73 Minuten und das letzte Ticket für das Halbfinale ging an Agueda Marques aus Spanien in 4:07,05 Minuten. Die große Favoritin Hall schied als Achte in 4:09,05 Minuten aus. Hoffmann wurde Zehnte in 4:11,28 Minuten und konnte somit nicht an ihre persönliche Bestleistung anknüpfen.