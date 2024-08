Vuelta / Van Aert in Rot von Portugal nach Spanien

Der belgische Radstar Wout van Aert bringt bei der Spanien-Rundfahrt das Rote Trikot des Spitzenreiters am Dienstag von Portugal ins Heimatland der Vuelta. Durch seinen ersten Tagessieg bei der dritten großen Tour auf der dritten und letzten Etappe der Auftaktphase in Spaniens Nachbarland verteidigte der Allrounder vom Visma-Lease-a-bike-Team die am Vortag eroberte Gesamtführung erfolgreich.

Die Etappe über 191,5 wellige Kilometer durch Portugals höchste Gebirgsregion von Lousa nach Castelo Branco war lange geprägt von den spanischen Ausreißern Unai Iribar, Ibon Ruiz (beide Kern Pharma), Luis Angel Mate und Xabier Isasa (beide Euskaltel-Euskadi). Das Quartett distanzierte das Peloton im Laufe seiner über 100 km langen Flucht zwischenzeitlich um fast vier Minuten. 20 Kilometer vor dem Ziel jedoch schluckte das Feld Isasa als letzten Solisten.

Van Aert siegte im Massenspurt vor Sprintspezialist Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) und revanchierte sich damit unmittelbar für seine Niederlage gegen den Australier 24 Stunden zuvor. Auf dem dritten Rang komplettierte der Spanier Jon Aberasturi (Euskaltel) das Siegerpodium der Etappe. Kevin Geniets (Groupama-FDJ) kam mit einem Rückstand von 1:21 Minuten auf Rang 135 ins Ziel, Michel Ries (Arkéa – B&B Hotels) verlor auf diesem Tagesabschnitt seinerseits 2:21 Minuten und rollte auf Position 152 ins Ziel.

13 Sekunden Vorsprung

In der Gesamtwertung baute Van Aert seinen Vorsprung auf US-Auftaktsieger Brandon McNulty (UAE Emirates) von drei auf 13 Sekunden aus. Zwei weitere Sekunden zurück belegt der Tscheche Mathias Vacek (Lidl-Trek) den dritten Platz. Der dreimalige Vuelta-Gewinner Primoz Roglic (Slowenien) vom deutschen Red-Bull-Bora-hansgrohe-Team rangiert 30 Sekunden hinter Van Aert auf der siebten Position. Mit einem Rückstand von 2:59 Minuten belegt Kevin Geniets hier den 134. Rang, Michel Ries liegt in der Gesamtwertung 4:24 Minuten zurück, was derzeit Platz 162 bedeutet.

Für die vierte Etappe am Dienstag muss der Vuelta-Tross zunächst nach Spanien umziehen. Anschließend steht das 170,5 km lange und mit vier Bergwertungen gespickte Teilstück von Plasencia in der autonomen Region Extremadura zur Ankunft auf dem Kategorie-I-Berg Pico Villuercas auf dem Programm. Die dritte große Rundfahrt des Jahres endet am 8. September (Sonntag) in Spaniens Hauptstadt Madrid. (SID/J.Z.)