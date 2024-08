Vuelta / Van Aert gewinnt siebte Etappe

Wout van Aert feierte am Freitag seinen zweiten Etappenerfolg bei der diesjährigen Vuelta. Die beiden Luxemburger Kevin Geniets und Michel Ries verloren weiter deutlich an Zeit.

Der belgische Radstar Wout van Aert hat die siebte Etappe der Vuelta in Spanien gewonnen. Der 29-Jährige vom Team Visma-Lease a bike setzte sich am Freitag nach 180,5 km im Sprint der Favoritengruppe durch und verwies Mathias Vacek (Lidl-Trek) und Pau Miquel (Kern Pharma) auf die Plätze. Für van Aert war es bereits der zweite Etappensieg bei der Vuelta, von sieben Etappen stand er dabei fünfmal auf dem Podium. Mit dem Sieg festigte er auch seine Führung in der Punktewertung. Michel Ries (Arkéa-B&B Hotels) beendete den Teilabschnitt am Freitag auf dem 118. Rang mit einem Rückstand von 11:27 Minuten auf Tagessieger. Kevin Geniets (Groupama-FDJ) verlor seinerseits 16:59 Minuten und überquerte die Ziellinie auf dem 158. Rang.

Keine Veränderung gab es an der Spitze der Gesamtwertung. Das Rote Trikot trägt der Australier Ben O’Connor (Decathlon Ag2r). Primoz Roglic (+4:45/Red Bull-Bora-hansgrohe) ist Zweiter, er verkürzte seinen Rückstand über eine Zeitbonifikation um sechs Sekunden. Michel Ries verlor hier 14 Ränge und belegt damit mit einem Rückstand von 35:51 Minuten derzeit den 93. Platz. Geniets verlor zwei Plätze und hat derzeit einen Rückstand von 1:07:07 Stunden. Dies bedeutet Rang 165 in der Gesamtwertung.

Die achte Etappe führt am Samstag über 159 km von Ubeda nach Cazorla und endet mit einem knapp fünf km langen Schlussanstieg. Die Spanien-Rundfahrt endet am 8. September in Madrid. (SID/J.Z.)