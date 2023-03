Nach seiner Niederlage bei der Cyclocross-WM sowie bei Mailand-Sanremo gegen seinen Dauerrivalen hat sich Wout van Aert (Jumv.-Visma) am Freitag revanchiert: Der Belgier setzte sich beim E3 Saxo Classic im Sprint vor Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) und Tadej Pogacar (UAE) durch. Kevin Geniets (Groupama-FDJ) beendete das Rennen auf Platz 25.

Es hatte am Ende etwas von einem „Trio royale“. Die drei aktuell stärksten Radsportler der Zeit bogen am Freitag beim E3 Saxo Classic gemeinsam auf die Zielgeraden ein: Tadej Pogacar, zweifacher Tour-de-France-Sieger, Mathieu van der Poel, der erst vergangenen Samstag Mailand-Sanremo gewann, und Wout van Aert, neunfacher Tour-Etappensieger.

Dabei sah es zunächst aus, als hätte Van Aert nicht seinen besten Tag. Das Trio setzte sich etwa 40 Kilometer vom restlichen Feld ab. Im Paterberg und im Oude Kwaremont verlor der Belgier einige Meter auf Pogacar und Van der Poel. Das Duo konnte aber nicht die entscheidenden Meter wegziehen, sodass Van Aert immer wieder heranfuhr. „Am Oude Kwaremont war ich am Limit“, sagte Van Aert. „Auf dem steilen Teil musste ich das Tempo anpassen. Mathieu van der Poel und Tadej Pogacar mussten sich glaube ich erholen. Also nutzte ich die Gelegenheit, um wieder ranzukommen.“

Aus der Vergangenheit gelernt

Der Belgier wollte es auf den Sprint ankommen lassen – doch nicht einfach so. „Etwa 250 Meter vor dem Ziel habe ich losgelegt. Ich wusste, dass ein kurzer Sprint nicht zu meinen Gunsten ist. Ich habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Die Cyclocross-WM war mir eine Lehre (Van Aert wurde Ende Januar in Hoogerheide von Van der Poel im Schlussspurt geschlagen; Anm d. Red.)“, sagte der Belgier. „Es war wichtig, zu gewinnen, einfach weil ich gerne gewinne. Die letzten Wochen waren nicht immer einfach, daher ist es auch schön, so zu gewinnen. Ich habe gezeigt, dass ich ein solches Duell auch gewinnen kann.“

Neun Tage vor der Flandern-Rundfahrt (2. April) hat Van Aert ein Ausrufezeichen gesetzt. Doch seine Konkurrenz ist mit Van der Poel und Pogacar groß – gerade der Slowene hat bewiesen, dass er auf den Straßen in Flandern ein ernstzunehmender Gegner ist. „Ich habe bei der Platzierung in den Bergen Fehler gemacht, die ich in neun Tagen nicht mehr machen werde“, sagte Pogacar.

Kevin Geniets fuhr am Freitag erschöpft über die Ziellinie

Geniets nicht mit optimalen Tag

Stärkster Luxemburger war am Freitag Kevin Geniets, der mit 3:36 Minuten Rückstand 25. wurde. „Es war ein extrem schweres Rennen mit viel Regen, viel Wind. Ich habe versucht, unser Duo auf dem Paterberg zu platzieren. Von da aus bin ich dann ins Ziel gefahren.“ Stefan Küng und Valentin Madouas sind bei Groupama-FDJ als Kapitän ins Rennen gegangen. Am Ende sprang für den Schweizer Platz sechs heraus – beinahe möchte man sagen, Küng habe es in der „Best of the rest“-Wertung auf den dritten Platz geschafft. Madouas wurde Achter. „Es hat heute ein wenig gefehlt“, sagte Geniets. „Es war etwas weniger gut als sonst, aber nicht jeder Tag ist optimal.“

Alex Kirsch (Trek-Segafredo) stellte sich während des Rennens in den Dienst von Mads Pedersen, der 14. wurde. „Ich habe gut für ihn gearbeitet, aber mir fehlen fünf Prozent“, sagte der Luxemburger, der das Rennen selbst als 49. auf 7:47 Minuten beendete. Kirsch hatte sich zuletzt bei Paris-Nice erkältet und die siebte Etappe des Rennens nicht mehr beendet. Der 30-Jährige erhofft sich, die fehlenden Prozente bis zur Flandern-Rundfahrt noch zu holen. Sonntag tritt er bei Gent-Wevelgem an, Mittwoch steht A travers la Flandre an. „Heute war es für uns das schwierigste Rennen, um zu gewinnen. Bei Gent-Wevelgem wird es für Mads (Pedersen) mehr Möglichkeiten geben.“

Alex Kirsch arbeitete viel für Mads Pedersen

Jungels leidet an Infektion in der Lunge Eigentlich stand das E3 Saxo Classic auch im Rennprogramm von Bob Jungels. Am Freitag stand 30-Jährige in Harelbeke jedoch nicht am Start. Zuletzt erkrankte Jungels auf den letzten Etappen von Paris-Nice. Auch Mailand-Sanremo am vergangenen Samstag verpasste er wegen Krankheit, wie das Team schrieb. Jungels leidet zurzeit an einer Infektion in der Lunge. Wann Jungels zurückkommt, ist derzeit unklar. Bei der deutschen Mannschaft sind aktuell mehrere Fahrer krank: neben Jungels auch Maximilian Schachmann, Sergio Higuita, Jordi Meeus, Jonas Koch und Victor Koretzky.