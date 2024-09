Tennis / Turniersieg in Hongkong: Nächster Titel für Rodesch

Die Siegesserie von Chris Rodesch hält an. Der 23-Jährige holte am Sonntag in Hongkong seinen vierten ITF-Titel innerhalb der letzten zwei Monate und wird aller Voraussicht nach zum ersten Mal in seiner jungen Profikarriere in die Top 500 der Tennisweltrangliste einziehen.

Das Palmares von Chris Rodesch liest sich schon jetzt eindrücklich. Obwohl der Luxemburger erst vor kurzem in das Profilager wechselte, stehen mittlerweile sechs ITF-Titel auf seiner Erfolgsliste, nachdem er am Sonntagmorgen beim 15.000-Dollar-Turnier in Hongkong triumphiert hatte. Bei über 30 Grad Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit setzte sich Rodesch im Finale nach zwei Stunden Spielzeit gegen die Nummer eins der Setzliste, Colin Sinclair (ATP 548), mit 6:4 und 7:6 durch. „Ich bin hochzufrieden. Die Bedingungen waren besonders in den letzten paar Tagen unglaublich anstrengend, aber ich habe mich durchgekämpft und bin sehr froh“, so Rodesch. Auf dem Weg zu seinem sechsten Titel verlor Luxemburgs Nummer eins nur einen Satz und hat nun bemerkenswerte 27 seiner letzten 30 Matches für sich entschieden. Seit 15 Spielen ist er nun ungeschlagen.

In der kommenden Woche verlagert sich der Fokus auf den Davis Cup. Dort trifft Rodesch in der Weltgruppe II zusammen mit Alex Knaff, Raphael Calzi, Aaron Gil Garcia und Gilles Kremer auswärts auf Neuseeland. Auf der Nordinsel des Landes in Palmerston North rechnen sich die Luxemburger gute Chancen aus. „Wir reisen jetzt unmittelbar nach Neuseeland, ab Dienstag wird dort trainiert“, so Rodesch nach seinem Finalsieg am Sonntag. „Wir sind alle sehr motiviert und in guter Form. Hoffentlich wird es erneut eine erfolgreiche Woche.“