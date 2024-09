BGL-Ligue-Splitter / Transfers, Extreme und eine Reise nach Asien

Der „Deadline Day“ hat auch die BGL Ligue fest im Griff. Vor dem fünften Spieltag wurden noch einige Transfers getätigt. Außerdem gibt es an diesem Wochenende ein Duell der Extreme und eine Reise in Richtung Osten des Planeten.

Swift holt noch ein Trio: In den letzten Stunden vor Schließung des Transfermarkts hat Hesperingen noch einmal drei Spieler verpflichtet. Kenan Skenderovic kehrt nach vier Jahren in Deutschland nach Luxemburg zurück. Der 20-Jährige wurde nach seiner Zeit beim F91 beim 1. FC Kaiserslautern und der SV Elversberg ausgebildet. In der vergangenen Saison lief der Abwehrspieler für den Oberligisten Waldalgesheim auf. Exotischer sind die beiden anderen Namen. Der 18-jährige Mittelfeldspieler Aidara Serifou wurde vom ivorischen Verein FC Treichville verpflichtet. Aus der italienischen Serie D von Boreale kommt der 20-jährige Abwehrspieler Luca Di Giannantonio.

Strafe wegen der Ultras: Mondorf und Rosport müssen eine Strafe zahlen, weil ihre Fans am vergangenen Spieltag pyrotechnisches Material gezündet hatten. Die USM muss 50 Euro bezahlen, während die Rechnung für die Victoria sich auf 150 Euro beläuft. Niederkorn wurde wegen „unsportlichen Verhaltens einer Mannschaft“ zu der milden Strafe von 25 Euro „verdonnert“.

Reise nach Isfahan: Kai Merk wird an diesem Wochenende der Union Titus Petingen im Duell gegen Rosport nicht zur Verfügung stehen. Der Angreifer ist zur kirgisischen Nationalmannschaft gereist, die am Donnerstag ein Asien-Quali-Spiel in Isfahan gegen den Iran bestreitet. Fünf Tage später treffen Merk und Co. auf den Nachbarn Usbekistan.

Racing langt noch einmal kräftig zu: Der Racing Luxemburg hat kurz vor Transferschluss noch einen Hochkaräter an Land gezogen. Vom schottischen Erstligisten Hibernian FC wurde der Belgier Allan Delferrière verpflichtet. Der zentrale Mittelfeldspieler kam in den vergangenen Jahren auf 65 Profispiele in Belgien, den Niederlanden, Tschechien und eben Schottland. Der 22-Jährige kann auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden.

Vertrag aufgelöst: In beidseitigem Einvernehmen wurde der Vertrag zwischen der Jeunesse und Maxime Deruffe aufgelöst. Der Franzose hatte sich im vergangenen Winter einen Kreuzbandriss zugezogen und war in der Rückrunde kein einziges Mal für die Escher zum Einsatz gekommen. Da der Offensivmann bereits 36 Jahre alt ist, kam man bei der Jeunesse zum Schluss, dass es besser wäre, getrennte Wege zu gehen.

Duell der Extreme: In Bettemburg findet am Sonntag ein sehr ungleiches Duell statt. Die Gäste aus Hesperingen haben noch keinen Punkt verloren und im Durchschnitt pro Partie viermal ins Schwarze getroffen. Genau umgedreht sieht die Situation beim Aufsteiger auf. Nach vier Spieltagen steht noch kein Punkt zu Buche. Zudem musste SCB-Torwart Boris Bassène bereits zwölfmal (3 Gegentore pro Partie) hinter sich greifen. Alles andere als ein deutlicher Swift-Sieg wäre eine große Überraschung.