Radsport / Tour de l’Avenir Femmes: Schreiber führt das FSCL-Trio an

Vier Tage nach dem Start der 60. Auflage der Tour de l’Avenir für Espoirs (2.Ncup) nehmen ab Mittwoch auch die Nachwuchsfahrerinnen ihre „Mini-Tour-de-France“ in Angriff. Aus luxemburgischer Sicht sind neben Landesmeisterin Marie Schreiber auch Liv Wenzel und Layla Barthel am Start der zweiten Tour de l’Avenir Femmes (2.2U).

Zusammen mit drei Österreicherinnen bildet das FSCL-Trio eine „Mixed-Mannschaft“. Auf die 102 Talente aus 23 Nationen warten bis Freitag insgesamt 320 Kilometer. Los geht es mit dem heutigen Prolog über 2,1 ansteigende Kilometer in La Rosière. Auf der ersten Etappe haben die Konkurrentinnen anschließend am Donnerstag 72,6 km von Bessans hinauf nach Les Karellis zu bewältigen. Die beiden letzten Streckenabschnitte sind die gleichen wie bei den Männern. Aus Savoyen geht es am Freitag, nach dem Start in Villargrondan, über den Col du Mont-Cenis nach Italien, wo das Ziel in Condove nach 119,3 anspruchsvollen Kilometern erreicht wird. Die Nachfolgerin der Niederländerin Shirin van Anrooij wird tags darauf nach den letzten 125,9 km von Bobbio Pellice zum Colle delle Finestre auf einer Höhe von 2.176 m feststehen. Der 16,7 km lange Schlussanstieg, mit einer durchschnittlichen Neigung von 9,1 Prozent, wird dafür sorgen, dass am Ende nur eine absolute Bergspezialistin auf dem höchsten Treppchen stehen wird.

Marie Schreiber wird versuchen, ihren 28. Platz des Vorjahres zu verbessern. Das Gleiche gilt für Liv Wenzel, die vor zwölf Monaten Rang 57 erreicht hatte. Für Layla Barthels geht es bei ihrer ersten Teilnahme in erster Linie darum, Erfahrung auf höchstem Niveau zu sammeln. (M.N.)