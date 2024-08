Radsport / Tour de France der Frauen beginnt – mit unter anderem Christine Majerus und Nina Berton

Gleich im Anschluss an die Olympischen Spiele startet heute die dritte Auflage der Tour de France Femmes avec Zwift (2.WWT). Die Nachfolgerin von Demi Vollering (SD Worx – Protime) wird am kommenden Sonntag nach der Bergankunft auf der legendären Alpe d’Huez feststehen. Aus Luxemburger Sicht sind Christine Majerus und Nina Berton am Start.

Für die 154 Fahrerinnen aus 22 Mannschaften, darunter 15 Teams der Woman’s World Tour, stehen insgesamt acht Etappen, die in sieben Tagen gefahren werden, auf dem Programm. Wie im Vorjahr geht Demi Vollering (SD Worx) als Favoritin ins Rennen. Der Plan des Teams von Sportdirektor Danny Stam sieht zunächst vor, dass Lorena Wiebes ihre Endschnelligkeit auf den drei flachen Etappen zu Beginn der Tour ausspielt. Im Optimalfall soll die 25-Jährige, die in der laufenden Saison bereits 21 Mal auf dem höchsten Treppchen stand, sich das Gelbe Trikot gleich zum Auftakt vor eigenem Publikum schnappen. Der „Grand Départ“ erfolgt in Rotterdam. Nach 123 flachen Kilometern dürfte die Entscheidung auf der ansteigenden Zielgeraden in Den Haag im Sprint fallen. Morgen hat das Fahrerfeld zunächst eine Halbetappe von Dordrecht nach Rotterdam (67,9 km) zu absolvieren, gefolgt von einem Einzelzeitfahren über 6,3 km.

Klassiker-Stimmung wird dann am Mittwoch auf dem hügeligen Weg von Valkenburg nach Lüttich (122,7 km) aufkommen. Ein ähnliches Streckenprofil erwartet die Konkurrentinnen auf dem fünften Streckenabschnitt von Bastogne nach Amnéville, über 152,5 km, wo Christine Majerus (SD Worx) und Nina Berton (Ceratizit-WNT) sicherlich von vielen luxemburgischen Radsportfans angefeuert werden. Am Freitag geht es in den Vogesen weiter, wo 159,2 wellige Kilometer von Remiremont nach Morteau zurückzulegen sind.

Die Entscheidung über den Gesamtsieg wird erst am Wochenende auf den beiden Alpenetappen fallen. Zunächst steht die mit 166,4 km längste Teilstrecke an, die in Campagnole startet. Neben dem Col de la Croix werden sich die bergfesten Fahrerinnen den Tagessieg im finalen Anstieg des Le Grand Bornand unter sich ausmachen. Eine Königsetappe der Superlative erwartet das Peloton dann am kommenden Sonntag. Von den insgesamt 10.700 Höhenmetern dieser Tour sind deren 3.900 am letzten Tag zu bewältigen. Nach dem ersten Hors-Catégorie-Berg, dem Col du Glandon (19,7 km zu 7,2 Prozent) werden die letzten 13,8 von insgesamt 949,7 Kilometern im durchschnittlich 8,1 Prozent steilen Anstieg Richtung Alpe d’Huez zurückgelegt.

Gute Chancen, das Gelbe Trikot nach dem spektakulären Finale überzustreifen, werden, neben Vollering auch der Italienerin Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) und Katarzyna Niewadoma (Canyon/SRAM Racing) aus Polen zugerechnet.