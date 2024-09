Paralympics / Tom Habscheid gewinnt Bronze in Paris

Kugelstoßer Tom Habscheid hat bei den Paralympics in Paris die Bronzemedaille geholt. Der Luxemburger katapultierte sich am Samstagabend mit 14,97 Metern auf das paralympische Podium.

Tom Habscheid hat es geschafft. Nachdem er 2021 bei den Paralympischen Spielen in Tokio den undankbaren vierten Platz belegt hatte und mit seiner Leistung nicht zufrieden war, hat er am Samstagabend in Paris seine offene Rechnung mit den Paralympischen Spielen beglichen. Mit der Bronzemedaille und einer Weite von 14,97 Meter hat der Luxemburger seine Dämonen besänftigt.

Habscheid hatte den paralympischen Wettbewerb in der französischen Hauptstadt mit 14,09 Metern begonnen und lag mit dieser Distanz nach dem ersten Durchgang auf dem fünften Platz. In seinem zweiten Versuch konnte sich Habscheid dann mit dem beeindruckenden Stoß auf 14,97 Meter steigern und katapultierte sich damit sogar zwischenzeitlich auf den ersten Rang, musste diesen aber zum Ende der zweiten Runde an Faisal Sorour (KUW/15,01 Meter) abgeben. Anschließend setzte sich der Brite Aled Davis im dritten Durchgang mit 15,10 Metern an die Spitze, womit Habscheid, der selbst auf 14,87 kam, auf den dritten Platz abrutschte. Der 38-Jährige sollte sich in der Folge nicht mehr steigern können, doch die 14,97 Meter des zweiten Versuchs reichten am Ende zur Bronzemedaille – die Distanz des 38-Jährigen bedeuten in der Klasse F63 übrigens auch ein Paralympischer Rekord. Gold ging am Samstagabend an Sorour (15,31 Meter).