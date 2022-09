Luka Doncic ist der überragende Mann in der slowenischen Mannschaft (Foto: Marius Becker/dpa)

Luka Doncic versprüht bei der Basketball-EM seine Magie. Der NBA-Star ist kaum zu stoppen, wenn er aufdreht, auch mit ein paar Kilo zu viel.

Mit dem Handtuch wischte sich Luka Doncic immer wieder den Schweiß aus Gesicht und Haaren, bei seiner Gala hatte der slowenische NBA-Star alles auf dem Feld gelassen und sich eine Menge Respekt verdient. „Er hat sowas von dominiert“, sagte etwa Maodo Lo, nachdem er mit den deutschen Basketballern die „Luka Magic“ aus nächster Nähe hatte erleben müssen: „Luka Doncic war unfassbar, wirklich unfassbar.“

Wenn Doncic ins Rollen kommt, ist er kaum zu stoppen. Das wissen nicht nur die Gegner seiner Dallas Mavericks. Es gehe nur darum, „ihn zu limitieren“, sagte Lo nach dem 80:88 (36:44) im Duell mit dem Europameister. Das gelang viel zu selten, mit 36 Punkten stellte Doncic einen EM-Rekord für sein Nationalteam auf, Goran Dragic war 2017 im goldenen Finale der EuroBasket gegen Serbien auf 35 gekommen.

Rund um dieses Aufeinandertreffen gegen Deutschland hatte es Aufregung gegeben. Am Vorabend des Spiels „erwischten“ Journalisten Doncic, wie er mit seinen Teamkollegen Karten spielte, dazu gab es Zigaretten und Cola. Das wiederum gefiel der slowenischen Presse nicht, denn der Fitnesszustand der Nationalhelden ist immer wieder ein Thema.

Doncic ist nicht schlank, kein drahtiges Muskelpaket wie ein LeBron James, sondern an manchen Stellen, nett gesagt, gut gepolstert. Das hält ihn aber keineswegs davon ab, so bemerkenswerte Vorstellungen wie am Dienstag abzuliefern. Und deshalb ist das ganze Thema eigentlich überflüssig.

„Wie Doncic in der Offensive gespielt hat, das ist schon anders“, zollte Lo dem Topscorer Respekt. Dass der Spielmacher am vierten Vorrundenspieltag nur vier Assists verbuchte, konnte Lo kaum glauben: „Gefühlt waren es 20.“ (SID)