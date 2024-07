Conference League / Strassen tritt in Kuopio an:„Füße auf dem Boden, Blick in den Himmel“

UNA Strassen wird am Donnerstag (17.00 Uhr MESZ) in Finnland zum Rückspiel der UEFA Conference League in Kuopio antreten. Das Hinspiel endete nach einer umkämpften Partie gegen KuPS 0:0. Im Rückspiel liegt das Schicksal weiterhin in den Händen der Mannschaft von Coach Vitor Pereira, die auf ihren ersten Sieg in Europa hofft.

Bereits zum Hinspiel am vergangenen Donnerstag war es im Differdinger Stadion spürbar: Das erste Spiel auf europäischer Bühne war für UNA Strassen etwas ganz Besonderes. Wirklich europäisch wurde es für die Mannschaft seit Dienstag: Mit dem Bus ging es von Strassen nach Frankfurt, wo das Flugzeug Richtung Helsinki wartete. „Es ist die Krönung der im letzten Jahr gezeigten Leistung und wir müssen diesen Moment nutzen“, sagte Coach Vitor Pereira. „Wir werden versuchen, das Spiel wieder so gut wie möglich vorzubereiten.“

Doch um in Finnland Tourismus zu betreiben, nimmt Strassen die weite Reise nicht in Kauf – nach dem 0:0 im Hinspiel stehen die Türen für Runde zwei in der Conference League-Qualifikation weiterhin offen. „Das Wichtigste ist, auf die Details zu achten. Es ist die Aufgabe des Trainerteams, Spieler optimal auf das Rückspiel vorzubereiten und sie bei der Analyse des Gegners zu unterstützen“, erklärt der Trainer. Bereits vor dem Hinspiel hatten sie die letzten acht Spiele des Gegners gründlich überprüft, da über diese bereits genug Videomaterial zur Verfügung steht. Während die Saison in Luxemburg erst am 4. August beginnt, haben die Finnen, die an der Spitze der 1. Liga stehen, bereits 20 Pflichtspiele absolviert und sind somit voll in der Saison.

Dabei bestätigte Pereira, was im Hinspiel bereits deutlich wurde: KuPS ist eine Mannschaft mit einem sehr hohen Spielrhythmus. Dies sei auch der Faktor, der UNA am meisten zu schaffen mache. Strassen hat erst vor vier Wochen mit der Vorbereitung begonnen und nur ein paar Freundschaftsspiele vor ihrem Debüt in der Conference League absolviert. Daher wussten die Spieler, dass sie besonders in der ersten Hälfte des Hinspiels aufpassen mussten, da KuPS in dieser Phase viel Energie investieren würde. „In einem Monat wäre es eine andere Geschichte“, sagte Pereira über den Konditionsunterschied der beiden Mannschaften. Daher müsse man auch am Donnerstag taktisch vorgehen und versuchen, die Energiereserven zu verwalten, um über die gesamten 90 Minuten gefährlich zu bleiben.

Pereira gibt Marschroute vor

„Ein paar Schläge einstecken, ohne Gegentor zu kassieren“, gibt Pereira das Motto für das Rückspiel vor. Man erhofft sich, in der Defensive wieder solide zu stehen und wie in der zweiten Halbzeit des Hinspiels mehr Chancen durch schnelle Konter zu kreieren. Zudem will man auf die Frische der Bankspieler setzen, um mehr Gefahr zu erzeugen. Mit Geduld, solider Defensivarbeit und emotionaler Kontrolle will Pereira die finnische Mannschaft wieder auf Augenhöhe herausfordern. Darüber hinaus möchte man das Pressing und die Tatsache, dass KuPS viele Spieler in der Offensive einsetzt, nutzen, um sich mehr Tormöglichkeiten im Umschaltspiel zu verschaffen.

Das Gefühl im Klub ist eindeutig: Trotz der vielen Herausforderungen kann man sich für die nächste Runde qualifizieren. „Mit den Füßen auf dem Boden und dem Blick in den Himmel“, sagte Pereira, als er über den mentalen Zustand der Mannschaft vor dem Ausflug nach Finnland sprach. Im Rückspiel wolle man ein Wörtchen mitreden. Sollten sie den Einzug in die nächste Runde nicht schaffen, so möchte er dennoch, dass es im gleichen Stil wie im Hinspiel geschieht – mit einer Leistung, auf die sie und die Fans stolz sein können.