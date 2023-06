Starke Teams an der Seite der Kapitäne: Teams geben Kader bekannt

Die Tour de France rückt näher: Am Montag haben weitere Teams ihre Kader für die am 1. Juli in Bilbao startende Rundfahrt bekannt gegeben.

Der dänische Radprofi Jonas Vingegaard geht mit einem starken Team im Rücken in die Mission Titelverteidigung. Der Vorjahressieger wurde vom niederländischen Rennstall Jumbo-Visma ebenso für die am Samstag startende Frankreich-Rundfahrt nominiert wie Klassiker-Spezialist Wout van Aert (Belgien). Das gab die Equipe am Montag bekannt. Für Jumbo-Visma und Vingegaard zählt allein die erfolgreiche Verteidigung des Gelben Trikots. Dafür stehen Vingegaard zahlreiche Helfer zur Seite. Neben van Aert wurden auch Dylan van Baarle, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck sowie Wilco Kelderman nominiert. Neben der Gesamtwertung und sechs Etappen hatte Jumbo-Visma im vergangenen Jahr auch die Berg- und Punktewertung gewonnen.

Auf der Jagd nach seinem dritten Gesamtsieg bei der Tour de France kann auch der slowenische Radprofi Tadej Pogacar auf ein starkes Team vertrauen. Der Vorjahreszweite wurde vom UAE Team Emirates ebenso nominiert wie seine Edelhelfer Adam Yates (England) und Rafal Majka (Polen). „Wir haben eine sehr gute Gruppe“, sagte Pogacar, der erstmals im slowenischen Meistertrikot an den Start der Großen Schleife gehen wird: „Wir fahren zur Tour, um eine gute Show zu zeigen, und streben natürlich den Gesamtsieg an.“ Den Kader komplettieren die Bergspezialisten Felix Großschartner (Österreich) und Marc Soler (Spanien) sowie Mikkel Bjerg (Dänemark), Matteo Trentin (Italien) und Vegard Stake Laengen (Norwegen).

Bernal zurück bei der Tour

Nach seinem schweren Sturz beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich, bei dem sich Pogacar Ende April einen Kahnbeinbruch am linken Handgelenk zugezogen hatte, ist der 24-Jährige rechtzeitig wieder fit geworden. Bei seinem ersten Auftritt nach der Operation hatte der Tour-Sieger von 2020 und 2021 bei den slowenischen Landesmeisterschaften souverän im Einzelzeitfahren triumphiert. Drei Tage später ließ er den Titel im Straßenrennen folgen.

Sein Comeback bei der Tour feiert Bernal: Der frühere Tour-de-France-Sieger geht eineinhalb Jahre nach seinem schweren Unfall wieder bei der Frankreich-Rundfahrt an den Start. Der Kolumbianer, der die Große Schleife 2019 gewonnen hatte, führt Ineos Grenadiers gemeinsam mit Landsmann Daniel Felipe.

Bernal war Anfang 2022 bei einer Trainingsfahrt gegen einen stehenden Bus geprallt. Der 26-Jährige erlitt zahlreiche Brüche sowie Verletzungen an der Wirbelsäule. „Ich bin mir sicher, dass viele Menschen verfolgt haben, was mir seit meinem Unfall passiert ist und was ich alles durchmachen musste, um die größte Herausforderung meines Lebens zu meistern“, sagte Bernal: „Teil des Teams für die Tour zu sein, beruhigt mich, dass ich auf dem Weg zurück zu meinem besten Niveau bin.“

Ineos Grenadiers verzichtete erwartungsgemäß auf Geraint Thomas, der 2018 die Tour gewonnen und im vergangenen Jahr den dritten Platz belegt hatte. Der Brite war beim Giro d’Italia an den Start gegangen. (SID)