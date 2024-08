COSL-Chef Raymond Conzemius hat in einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag angekündigt, dass die Sprinterin Patrizia van der Weken am Sonntag bei der Abschlusszeremonie im Stade de France die Fahne tragen wird. Er hat zudem sein Lob gegenüber der Professionalität der Luxemburger Athleten ausgesprochen.