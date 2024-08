Olympia / Sprinterin Patrizia van der Weken souverän im Halbfinale

Als erste FLA-Athletin war Patrizia van der Weken am Freitagmorgen über 100 Meter gefordert. Dabei ließ die Luxemburgerin nichts anbrennen und qualifizierte sich als Zweite ihres Vorlaufes souverän fürs Halbfinale.

Gleich im ersten von acht Vorläufen über 100 Meter wurde es für Patrizia van der Weken am späten Freitagmorgen bei den Olympischen Spielen in Paris ernst. Die Luxemburgerin musste im gleichen Lauf wie Favoritin Sha’carri Richardson starten, dies auf Bahn acht. Mit ihrer persönlichen Bestzeit von 11.00 Sekunden, die sie im Juni bei der EM in Rom aufgestellt hatte, war die FLA-Sprinterin in ihrem Vorlauf jedoch hinter der US-Amerikanerin (10.71) diejenige mit der zweitschnellsten Meldezeit. Die drei Besten jedes Rennens erhielten ihr direktes Ticket für das Halbfinale, das erklärte Ziel der FLA-Sprinterin.

Van der Weken erwischte einen guten Start, war die Einzige, die auf den ersten Metern noch mit der großen Favoritin mithalten konnte. So lief die Luxemburgerin dann auch als Zweite über die Ziellinie, dies in einer Zeit von 11.14 Sekunden. Damit qualifizierte sich die Vierte der Europameisterschaft souverän für die nächste Runde. Das Rennen gewann Richardson in 10.94 Sekunden. Weiter geht es für Patrizia van der Weken am Samstagabend, dann stehen über 100 Meter das Halbfinale (19.50 Uhr) und das Finale (21.20 Uhr) auf dem Programm.