Olympische Spiele / Sarah de Nutte scheidet nach hartem Kampf in der ersten Runde aus

Bei ihrer zweiten Olympia-Teilnahme machte es Sarah de Nutte, Nummer 91 der Welt, spannend: Die Luxemburgerin kam gegen Jieni Shao aus Portugal (WRL 51) zwar bis auf 2:2 in den Sätzen heran, musste ihre Gegnerin dann allerdings ziehen lassen.

Sarah de Nutte winkte stolz, als sie die Halle bei ihren zweiten Olympia-Teilnahme um kurz vor 22.00 Uhr betrat. Ihr Erstrundenduell nahm aber nicht gleich den besten Lauf. Nach einem 2:0-Vorsprung für die Portugiesin Jieni Shao meldete sich die Sportsoldatin erstmals im Spiel. Doch eine Entscheidung der Schiedsrichter sorgte für Frust und Ärger. Ein Punkt, der den 4:4-Ausgleich hätte bedeuten können, wurde der Nummer 51 der Welt zugesprochen. De Nutte wehrte sich, doch die Männer am Schalthebel blieben stur. Das wirkte sich auch auf den Rest des Satzes aus. Beim 11:7 profitierte ihre Gegnerin vom psychologischen Vorteil nichts mehr anbrennen.

Die Luxemburgerin ging im zweiten Satz erstmals in Führung, doch auch hier drehte Shao den Spieß wieder um. Spätestens als der beeindruckender Ballwechsel der beiden Frauen beim Stand von 7:7 an Shao ging, war die Luft sozusagen raus. Doch De Nutte war endlich im Spiel angekommen und dominierte in Satz drei nach Strich und Faden. Mit tollem Powerplay erspielte sie sich bis zu sechs Punkte Vorsprung. Es war exakt 22.09 Uhr, als es in der Arena Sud den ersten Luxemburger Satzgewinn zu bejubeln gab (11:5).

Dass beide Erstrundengegnerinnen an diesem Abend nicht viel trennte, bewies auch Satz vier. Das spannende Kopf-an-Kopf-Rennen, mit schönen Aktionen der Luxemburgerin, wirkte fasst wie eine Zusammenfassung ihrer Saison: Die Achterbahn der Gefühle zog sich hin. De Nutte zwang Shao jetzt zu mehr Fehlern und ging mit 10:7 in Führung – bevor sie beim ersten Satzball den Sack zumachte. Es stand 2:2 und die beeindruckende Aufholjagd ging in die nächste Runde.

Doch selbst das Time-out beim 1:4 konnte danach nicht direkt etwas ausrichten. Shao hatte den besseren Weg in den fünften Satz gefunden, während die ganze Halle einen Erfolg der Französin an Platte zwei frenetisch feierte. De Nutte blieb unbeeindruckt und kam bis auf 5:7 heran. Drei Satzbälle wehrte De Nutte ab, dann ging der Satz an die Portugiesin. Am Ende gab es einen 4:2-Erfolg für Shao, die nun in Runde zwei steht.