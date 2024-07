Tischtennis / Ni Xia Lian schreibt weiter Geschichte: Luxemburgerin löst das Ticket für das 1/16-Finale

Sie schickte Küsschen und strahlte: Ni Xia Lian hat mit 61 Jahren ein weiteres Stück Luxemburger Olympia-Geschichte geschrieben und steht nach einem 4:2-Sieg in dem 1/16-Finale des Tischtennis-Turniers.

Als letzte der drei Luxemburger Tischtennis-Asse war Ni Xia Lian am Samstagabend zu später Stunde gefordert. Ihre Gegnerin Sibel Altinkaya (TUR/WRL-92.) machte ihr das Leben schwer. Um 23.26 Uhr war der 4:2-Sieg dann allerdings in trockenen Tüchern und die Rekordfrau wurde von der ganzen Halle gebührend gefeiert. Wann es für Ni weitergeht, steht nicht fest. Ihre nächste Gegnerin wird am Sonntagmorgen ermittelt.