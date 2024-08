Radsport / Sekundenkrimi auf der Alpe d’Huez: Katarzyna Niewiadoma gewinnt Tour de France Femmes 

In einem dramatischen Finale verteidigte die Polin Katarzyna Niewiadoma am Sonntag das Gelbe Trikot vor der niederländischen Topfavoritin Demi Vollering und sicherte sich den Gesamtsieg der Tour de France Femmes. Lediglich vier Sekunden trennten am Ende beide Frauen. Die beiden Luxemburgerinnen Christine Majerus und Nina Berton beenden die Tour auf den Plätzen 58 und 98.

Trotz eines Kraftaktes und des Etappensiegs auf dem legendären Anstieg zur Alpe d’Huez hat Demi Vollering ihren Titel bei der Tour de France der Frauen nicht verteidigen können. Am Ende triumphierte die Polin Katarzyna Niewiadoma mit vier Sekunden Vorsprung auf die Niederländerin in der Gesamtwertung.

Die 29-jährige Niewiadoma weinte im Ziel hemmungslos. „Um ehrlich zu sein, es ist verrückt. Die ganze Etappe war eine verrückte Achterbahnfahrt“, sagte die Gewinnerin freudig im Ziel. Auf der Schlussetappe hatte sich Niewiadoma nach einer Attacke von Vollering stark zurückgekämpft. Die Titelverteidigerin hatte bereits am vorletzten Anstieg am Col du Glandon angriffen. Niewiadoma konnte zunächst nicht folgen und Vollering baute ihren Vorsprung auf die Polin zwischenzeitlich auf über anderthalb Minuten aus, womit sie ihrer Konkurrentin das Gelbe Trikot abgenommen hätte.

Auf den 21 Kehren hoch zum legendären Wintersportort Alpe d’Huez holte Niewiadoma aber Sekunde um Sekunde wieder auf. Zwar sicherte sich Vollering vier Sekunden vor Landsfrau Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck) den Tagessieg, die 1:01 Minuten Vorsprung und die Zeitbonifikation reichten jedoch nicht, um Niewiadoma noch den Gesamtsieg zu entreißen. Letztlich stand in der Gesamtwertung ein Unterschied von nur vier Sekunden. Rooijakkers arbeitete sich noch auf den dritten Platz (+0:10) vor.

„Große Emotionen“

„Es sind große Emotionen. Ich hatte einen schlechten Moment. Aber ich konnte mich zurückkämpfen“, so Niewiadoma im Siegerinterview. Für die 29-Jährige ist es der größte Erfolg ihrer Karriere. Die Kletterspezialistin hatte das Gelbe Trikot nach der fünften Etappe übernommen, als Vollering als Gesamtspitzenreiterin gestürzt war und neben dem Gelben Trikot viel Zeit verloren hatte. Nach zwei dritten Plätzen nacheinander bei der Tour holte sich Niewiadoma nun den Gesamtsieg.

Christine Majerus (SD Worx) beendete ihre letzte Tour de France auf dem 58. Platz. Die Luxemburgerin, die ihre Karriere dieses Jahr beenden wird, ist am Sonntag auf der letzten Etappe erneut offensiv gefahren und schaffte zum vierten Mal bei der diesjährigen Tour den Sprung in die Ausreißergruppe. Sie musste aber 71 Kilometer vor dem Ziel am Col du Glandon, einem Anstieg mit einer Durchschnittssteigung von 7,2 Prozent, loslassen. Die Etappe beendete Majerus, die mit ansehen musste, wie ihre Teamkollegin Vollering den Gesamtsieg verpasste, am Ende auf Platz 60 (+34:19 Minuten). Nina Berton (Ceratizit-WNT) überquerte die Ziellinie am Sonntag als 96. mit 45:20 Minuten Rückstand. Die 23-jährige Luxemburgerin beendet ihre zweite Tour de France Femmes auf dem 98. Platz. (dpa/jw)