Luxemburger im Ausland / „Séba“ ballert in Polen, Olesen rettet Köln

Mit seinem ersten Doppelpack für Stal Rzeszow hat Sébastien Thill an diesem Wochenende in Polen für Furore gesorgt. Sein Bruder Olivier zeichnete sich im Nachbarland Ukraine als Torschütze aus. In Deutschland rettete Mathias Olesen den 1. FC Köln vor dem Pokalaus.

In der Startelf: Durch zwei Tore von Sébastien Thill beim 4:0-Sieg gegen Warta Poznan steht Stal Rzeszow nach fünf Spieltagen auf dem dritten Platz der zweiten polnischen Liga. Der Mittelfeldspieler erzielte einen Treffer der Marke Traumtor und verwandelte zudem einen Elfmeter. Nationalmannschaftskollege Edvin Muratovic und Odra Opole kamen nicht über ein 0:0-Remis bei GKS Tychy hinaus und nehmen den 13. Platz in der gleichen Liga ein. Der Stürmer wurde nach 82 Minuten ausgewechselt.

Mathias Olesen stand in der ersten Runde des DFB-Pokals zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf und konnte einen guten Eindruck hinterlassen. Das Duell gegen den Drittligisten SV Sandhausen ging in die Verlängerung. In dieser avancierte der Luxemburger mit einem Kopfballtreffer in der 116. Minute zum Matchwinner beim 3:2-Erfolg.

Benfica Lissabon hat nach der überraschenden Niederlage am ersten Spieltag zurückgeschlagen. Am Samstag gewann die Mannschaft von Leandro Barreiro mit 3:0 gegen Casa Pia. Der Mittelfeldspieler wurde in der 65. Minute durch Orkan Kökçü ersetzt.

Nachdem Christopher Martins zuletzt nur Ersatz bei Spartak Moskau war, erzielte er am Mittwoch im Pokal gegen Krylya Sovetov (3:0) ein Tor und stand beim gestrigen 3:0-Liga-Erfolg gegen Fakel Woronesch in der Startelf. Nach 65 Minuten wurde er ausgwechselt.

Am ersten Spieltag der zweiten belgischen Liga lief Laurent Jans bei seinem neuen und alten Verein SK Beveren sofort als Kapitän auf. Gegen Lommel durfte der Luxemburger Rechtsverteidiger einen 2:1-Sieg bejubeln.

Im Leagues Cup gab es einen weiteren Sieg für den Los Angeles FC. Maxime Chanot und seine Teamkollegen besiegten Seattle mit 3:0. Im Halbfinale treffen die Kalifornier am Donnerstag auf Colorado.

Für Anthony Moris und die Union Saint-Gilloise gab es am vierten Spieltag der Jupiler League einen knappen 1:0-Erfolg gegen Charleroi. Das entscheidende Tor fiel per Elfmeter in der 93. Minute.

Für Dirk Carlson und SKN St. Pölten gab es in der zweiten österreichischen Liga ein 1:1-Unentschieden gegen Amstetten.

Genau wie Bruder Sébastien traf auch Olivier Thill an diesem Wochenende ins Schwarze. Beim 3:1-Sieg von LNZ Cherkasy gegen Rukh Lwiw traf der Spielmacher zum zwischenzeitlichen Ausgleich in der 73. Minute.

In der Regionalliga West kam es zum Duell zweier Luxemburger. Der 1. FC Bocholt mit Lucas Fox im Tor besiegte die zweite Mannschaft von Schalke 04 mit Timothé Rupil.

Eingewechselt: In der zweiten belgischen Liga wurde Alessio Curci (Royal Francs Borains) bei der 0:1-Niederlage gegen La Louvière in der 76. Minute eingewechselt.

Nicht im Einsatz: Nach seinem Platzverweis am ersten Spieltag verpasste Enes Mahmutovic das Duell zwischen NAC Breda und Ajax Amsterdam. Danel Sinani stand beim Pokalsieg gegen Halle zwar im Kader des FC St. Pauli, kam aber nicht zum Einsatz. Das erste Bundesliga-Spiel findet am kommenden Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim statt. Der angeschlagene Marvin Martins stand Austria Wien an diesem Wochenende nicht zur Verfügung.

Auf Vereinssuche: Mica Pinto befindet sich weiterhin auf der Suche nach einem Verein. Derzeit steht der Linksverteidiger noch bei Vitesse Arnheim unter Vertrag, kommt dort aber nicht mehr zum Einsatz, weil sein Gehalt zu hoch für den niederländischen Zweitligisten ist.

Am Montag: Um 20.45 Uhr tritt Florian Bohnert mit dem SC Bastia in Metz an und hofft mit Sicherheit auf ein bisschen Unterstützung aus der Heimat. Seid Korac und Vojvodina Novi Sad messen sich um 19.00 Uhr mit Cukaricki 1923. Zur gleichen Zeit tritt Lars Gerson mit Kongsvinger IL gegen Bryne FK an. In Norwegen ist es der vorletzte Spieltag der Saison 2024. KIL braucht einen Sieg, um den Sprung in die Playoffs noch schaffen zu können. Der 1. FC Magedburg tritt um 18.00 Uhr in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Offenbach an. Eldin Dzogovic hofft, Teil des Aufgebots zu sein. In der ersten bosnischen Liga bekommen Mirza Mustafic und der FK Sarajevo es mit GOSK Gabela zu tun. Vahid Selimovic und der FC Hermannstadt treffen in der ersten rumänischen Liga auf Farul Constanta.