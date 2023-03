Saison in Luxemburg beginnt mit dem Traditionsrennen in Bech

Auch in diesem Jahr können sich die luxemburgischen Radsport-Fans auf spannende Rennen in der Heimat freuen

Am Sonntag wird die nationale Straßensaison mit vier Rennen in Bech, organisiert vom Radsportverein ACC Contern, eingeläutet. Im Gedenken an Marcel Gilles, den langjährigen Präsidenten des Vereins, werden zunächst die Nachwuchstalente auf die Strecke geschickt, gefolgt von den Junioren und den Masters, dies im Rahmen der mittlerweile 99. Auflage des Grand Prix François Faber. Im Hauptrennen, dem Grand Prix OST-Manufaktur, wird der Nachfolger von Johannes Hodapp (Leopard Pro Cycling) ermittelt.

Der Deutsche hatte sich im vergangenen Jahr im Alleingang vor dem Luxemburger Ivan Centrone (Materiel-Velo.com) und seinen Landsmann und Teamkollegen Benjamin Boos behaupten können. Die traditionelle Strecke rund um Bech ist insgesamt zwölfmal zu fahren. Auf dem 9,3 km langen Parcours sind pro Runde 125 Höhenmeter zu bewältigen. Hauptschwierigkeit ist der „Esperbierg“, mit einer maximalen Neigung von 9,6 Prozent.

Der Sieger im Rennen der Elite und Espoirs wird gegen 17:15 Uhr beim Kulturzentrum „Hanner Bra“ erwartet.

Neben den luxemburgischen Fahrern sind eine ganze Reihe von starken Athleten aus dem Ausland am Start. Zu den Favoriten zählen neben dem ehemaligen Sieger Thomas Deruette aus Belgien auch der Deutsche Miguel Heidemann aus der Formation Leopard TOGT Pro Cycling. Aus einheimischer Sicht darf man gespannt sein, wie sich Mathieu Kockelmann (Lotto Kern-Haus), der Junioren-Europameister im Zeitfahren, als einer der Jüngsten im Feld schlagen wird. Das Team Snooze-VSD ist mit einer starken Mannschaft vertreten. Sollten Ken Conter, Tim Diederich, Arno Wallenborn und Max Valtey (D) sich in einer guten Frühform präsentieren, ist ein Platz auf dem Podium durchaus drin. Als einziger Starter seiner Mannschaft wird es auch diesmal für Ivan Centrone kein leichtes Unterfangen sein, um gegen 17.30 Uhr aufs oberste Treppchen steigen zu können.

Im Überblick Das Programm am Sonntag in Bech:

9:30 Uhr: 5. Souvenir Marcel Gilles für Minimes und Cadets (18,6 km)

11:00 Uhr: 99. Grand Prix François Faber für Junioren und Masters (27,9 km)

11:05 Uhr: 5. Souvenir Marcel Gilles für Débutants und Damen (55,8 km)

14:30 Uhr: 35. Grand Prix OST-Manufaktur für Elite und Espoirs (111,6 km)

Attraktives Programm im Jahr

Ende April findet mit dem Ceratizit Festival Elsy Jacobs der erste Saisonhöhepunkt statt. Beim Etappenrennen über zwei Tage werden wieder eine ganze Reihe der weltbesten Fahrerinnen zu Gast sein. Die stärksten Junioren haben sich den 7. Mai (Grand Prix Bob Jungels) sowie das Wochenende vom 1. und 2. Juli, mit dem Grand Prix Patton und dem Grand Prix Luxembourg, im Kalender markiert.

Die besten Amateure nehmen am 17. Mai, nach einer zweijährigen Zwangspause, die 74. Auflage der Flèche du Sud in Angriff. Gegen Ende der Saison geben sich die Profis ein Stelldichein bei der Skoda Tour de Luxemburg. In diesem Jahr ist vom 20. bis zum 24. September in Sachen Teilnahme mit einer Rekordzahl an WorldTour-Mannschaften zu rechnen.

Die nationalen Titelkämpfe werden drei Monate zuvor vom Verein Karibu in Manternach organisiert. Die neuen Weltmeister werden bereits Anfang August bei einem Mega-Event in Schottland ermittelt, wo mit Ausnahme der Disziplin Cyclocross sämtliche Weltmeistertitel vergeben werden.