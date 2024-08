Im Ausland / Rupil Torschütze, Thill Vorlagengeber

Am vergangenen Wochenende konnten sich Timothé Rupil als Torschütze und Sébastien Thill als Vorlagengeber auszeichnen. Viele Nationalspieler befinden sich aber noch in der Saisonvorbereitung.

In der Startelf: Stal Rzeszow hat in der zweiten polnischen Liga auch dank Sébastien Thill einen 1:0-Sieg gegen Legnica gefeiert. Beim 1:0-Erfolg lieferte der Mittelfeldspieler die Vorlage zum Treffer von Cesar Pena. Sein Verein steht momentan auf dem sechsten Platz.

In der Regionalliga West gelang Timothé Rupil in seinem zweiten Einsatz für Schalke 04 II sein erster Treffer. Beim 2:1-Sieg gegen den KFC Uerdingen erzielte der 21-Jährige das zwischenzeitliche 2:0 in der 26. Minute.

Ins falsche Tor traf Seid Korac. Der Innenverteidiger brachte Cukaricki in der 19. Minute durch ein Eigentor in Führung. Nach 90 Minuten unterlag sein Verein Vojvodina Novi Sad mit 3:1 gegen den Konkurrenten.

Dirk Carlson und die SKN St. Pölten unterlagen am Sonntagmorgen dem Floridsdorfer AC mit 0:2. Der Luxemburger wurde nach 64 Minuten ausgewechselt.

Benfica Lissabon testete am vergangenen Freitag gegen den FC Fulham. Leandro Barreiro stand in der Starformation und wurde nach 63 Minuten durch den Türken Orkun Kökçü ersetzt. Die Portugiesen verloren dieses Duell mit 1:0. Der Meisterschaftsauftakt steigt kommende Woche. Erster Gegner ist Famalicao.

Eingewechselt: Danel Sinani traf am Wochenende in einem Testspiel mit dem FC St. Pauli auf seinen ehemaligen Arbeitgeber Norwich City. Beim 3:1-Sieg des Bundesligisten wurde der Offensivmann in der 45. Minuten eingewechselt. Die Bundesliga beginnt am 25. August. Am ersten Spieltag trifft der Aufsteiger FC St. Pauli auf den FC Heidenheim. Dort steht mittlerweile Leo Scienza unter Vertrag – der Brasilianer mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit, der aber laut aktuellem Fifa-Reglement nicht für die FLF-Auswahl spielen darf.

Am Montag: Spartak Moskau und Christopher Martins treffen zum Auftakt der russischen Premier League auf Krylya Sovetov. Im US-amerikanischen Leagues Cup treffen LA Galaxy und Maxime Chanot auf Guadalajara.

Am Mittwoch: Anthony Moris und die Union Saint-Gilloise treffen in der Champions-League-Qualifikation auf Slavia Prag.

Nicht im Einsatz: Mathias Olesen kam zum Auftakt der zweiten deutschen Bundesliga nicht zum Einsatz. Der Mittelfeldspieler sah zu, wie seine Teamkollegen eine 1:2-Niederlage gegen den Hamburger SV einstecken mussten. Marvin Martins (Austria Wien) war leicht angeschlagen und verpasste den Auftakt der österreichischen Bundesliga. Seine Mannschaft verlor am ersten Spieltag mit 0:1 gegen BW Linz.

Bei der 0:1-Niederlage des FC Hermannstadt gegen Otelul Galati in der ersten rumänischen Liga stand Vahid Selimovic nicht im Kader der Hermannstädter.

Die restlichen, nicht erwähnten Nationalspieler befinden sich noch in der Vorbereitung auf die anstehende Saison.