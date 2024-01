Mit dem traditionellen „Sylvesterlaf“ in Rambrouch verabschieden die Leichtathleten und Hobbyläufer das Jahr auf ihre Weise: Mit geschnürten Laufschuhen, teils verkleidet und gewillt, diese 10 Kilometer noch schnell hinter sich zu bringen. Bei der 40. Ausgabe gingen nicht weniger als 434 an den Start des Hauptlaufs, den Niall Foley (CAEG) in 32:23 Minuten für sich entschied. Für das Tageblatt war Fotograf Julien Garroy auf der Strecke unterwegs, um die besten Momente einzufangen.

Laufsport kennt kein Alter Foto: Editpress/Julien Garroy

Die Ergebnisse Sylvesterlaf (10 km):

Männer: 1. Niall Foley 32:23 Minuten, 2. Sven Remakel 34:15, 3. Sammy Schu 34:23, 4. Pierre-Loup Rajot 34:34, 5. Moris Brust 35:33

Frauen: 1. Anne Reiser 41:49 Minuten, 2. Stéphanie Peller 45:01, 3. Sophie Fessaguet 45:23, 4. Mandy Fautsch 46:46, 5. Martine Dormans 47:23

Kinderlauf (900 m): 1. Joah Rohen 3:30 Minuten, 2. Noah Paquet 3:31, 3. Pete de Kroon 3:31

Kinderlauf (1,8 km): 1. Tim Paquet 6:46 Minuten, 2. Maxence Braibant 6:48, 3. Verity Sackett 6:53

Mit Stil läuft es sich besser Foto: Editpress/Julien Garroy

Als Erster im Ziel: Niall Foley Foto: Editpress/Julien Garroy

So eine Gassi-Runde macht Freude Foto: Editpress/Julien Garroy