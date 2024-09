Vuelta / Roglic vor den Entscheidungstagen in Lauerstellung

Bevor die Vuelta in die entscheidende Phase geht, bot sich am Donnerstag den Ausreißern um Tagessieger Urko Berrase noch mal die Chance. Der Australier Ben O’Connor trägt weiter das Rote Trikot.

Vor den drei entscheidenden Etappen bei der Spanien-Rundfahrt bleibt Topfavorit Primoz Roglic in Lauerstellung. Der dreimalige Vuelta-Sieger erreichte auf der 18. Etappe über 179,5 Kilometer von Vitoria-Gasteiz nach Maestu 6:40 Minuten hinter dem spanischen Tagessieger Urko Berrade zusammen mit dem Gesamtersten Ben O’Connor das Ziel in einer Verfolgergruppe. Damit liegt Roglic weiterhin nur fünf Sekunden hinter dem Australier, der sein 13. Rotes Trikot in Serie abholen durfte.

Bei den beiden Bergankünften am Freitag und Samstag dürfte sich Roglic aber die Führung zurückholen. Bereits auf den letzten Bergetappen hatte der Red-Bull-Kapitän stetig seinen Rückstand verkleinert. Außerdem hat er am Sonntag beim abschließenden Kampf gegen die Uhr in Madrid als starker Zeitfahrer alle Trümpfe in der Hand.

Verlierer des Tages war der Spanier Mikel Landa, der als Fünfter der Gesamtwertung in die 18. Etappe gestartet war, aber rund drei Minuten auf das Führungsduo verlor und damit den Anschluss an die Podiumsplätze.

Am Freitag bietet sich Roglic auf der Strecke von Logroño zum Alto de Moncalvillo mit einem Schlussanstieg der ersten Kategorie die nächste Gelegenheit, an O’Connor vorbeizuziehen. Am Samstag wartet dann die Königsetappe von Villarcayo zum Picon Blanco auf das Feld. Mit einem Zeitfahren durch Spaniens Hauptstadt Madrid wird die Vuelta am Sonntag beschlossen.