Vuelta / Roglic setzt erstes Ausrufezeichen und übernimmt das Rote Trikot

Primoz Roglic hat die vierte Etappe der Vuelta gewonnen. Der Slowene setzte sich am Dienstag auf der ersten Bergankunft am Pico Villuercas durch und übernahm mit seinem Sieg auch das Rote Trikot des Gesamtführenden.

Der slowenische Radstar Primoz Roglic hat sein erstes Ausrufezeichen bei der Spanien-Rundfahrt gesetzt und das Rote Trikot des Spitzenreiters vom Belgier Wout van Aert übernommen. Der Kapitän vom Team Red Bull-bora-hansgrohe gewann nach 170,5 Kilometern die vierte Etappe der diesjährigen Vuelta.

Roglic führt die Spanien-Rundfahrt nach der Ankunft am Kategorie-I-Berg Pico Villuercas mit acht Sekunden vor dem Portugiesen João Almeida (UAE Team Emirates) an, der als Dritter über die Ziellinie fuhr. Der Spanier Enric Mas (Movistar) ist mit 32 Sekunden Rückstand Dritter in der Gesamtwertung.

Gleich nach dem Rennstart hatte es am Dienstag mehrere Ausreißversuche gegeben. Fünf Fahrer ließ das von Red Bull-Bora-hansgrohe kontrollierte Peloton kurz vor der ersten von vier Bergwertungen gewähren. 39 Kilometer vor dem Ziel verschärften dann aus der Spitzengruppe Bruno Armirail (Décathlon Ag2r La Mondiale) und Pablo Castrillo (Kern Pharma) erneut das Tempo und setzten sich gemeinsam mit rund zwei Minuten Vorsprung auf das Hauptfeld ab.

Fünf Kilometer vor der Bergankunft wurden Armirail und Castrillo zu Beginn des steilen Schlussanstiegs mit bis zu 20 Prozent Steigung auf den Kategorie-I-Berg Pico Villuercas aber vom Peloton einkassiert, ehe sich Roglic in einem packenden Finale in einer kleinen Gruppe nach dem schweren Anstieg vor Lennert van Eetvelt (Lotto Dstny) durchsetzte, der zu früh einen Arm zum Jubel in die Luft streckte. Michel Ries (Arkéa-B&B Hotels) wurde am Dienstag als bester Luxemburger 53., 5:28 Minuten hinter Roglic. Kevin Geniets verlor weitaus mehr Zeit. Der Groupama-FDJ-Profi kam auf der vierten Etappe mit 15:46 Minuten Rückstand als 139. ins Ziel. Der Landesmeister rutscht auch in der Gesamtwertung auf den 142. Platz ab, Ries ist 74.

Die fünfte Etappe am Mittwoch führt das Peloton von der Kleinstadt Fuente del Maestre nach Sevilla, Hauptstadt der autonomen Region Andalusien. Zum Abschluss der 177 Kilometer langen Flachetappe wird ein Massensprint erwartet. Die dritte große Rundfahrt des Jahres endet am 8. September (Sonntag) in Spaniens Hauptstadt Madrid. (SID/jw)