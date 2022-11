Nach einer zweijährigen Zwangspause organisiert der Verein „Le Guidon Belvaux“ seinen regionalen Cyclocross auf der traditionellen Strecke auf dem „Gaalgebierg“. Dabei wird der Nachfolger von Lokalmatador Vincent Dias Dos Santos (LC Tetingen) gesucht, der sich 2019 vor Lex Reichling (Tooltime Préizerdaul) und Scott Thiltges (LG Alzingen) durchgesetzt hatte.

Dieses Trio, das die nationale Cross-Szene in den vergangenen Jahren dominierte und sich die letzten Landesmeister-Titel brüderlich geteilt hatte, ist mittlerweile in Frührente gegangen. Um die Nachfolge von Scott Thiltges, dem es im Januar dieses Jahres in Ettelbrück gelungen war, sein letztes Rennen mit seinem zweiten Titelgewinn zu beenden, streiten sich Raphaël Kockelmann (CC Chevigny) und Ken Conter (Snooze-VSD).

Letzterer war bislang am erfolgreichsten unterwegs und konnte sich sowohl in Schouweiler als auch in Mondorf behaupten. Nachdem die Veranstaltung seines Vereins kurzfristig abgesagt werden musste, bestritt Ken Conter letzten Sonntag den Cyclocross in Metz-Bellecroix und musste lediglich dem Franzosen Gauthier Rouxel den Vortritt lassen. Das Podium vervollständigte dessen Landsmann Enzo Chopineaux. Der Sieger von Reckingen/Mess, der vor zwei Wochen in Brouch Zweiter wurde, wird sich in Beles erneut mit den besten einheimischen Fahrern messen.

Raphaël Kockelmann hofft darauf, dass der Knoten endlich platzen wird. Um seinen ersten Saisonsieg einfahren zu können, muss der 23-Jährige, neben Conter und Chopineaux, auch die Espoirs im Auge behalten.

Bei ihrem ersten Cross in Brouch lieferten Mats Wenzel (Leopard Pro Cycling) und Mil Morang (UC Dippach), die ab 2023 das Trikot des Teams Leopard-Riwal tragen werden, eine tolle Vorstellung ab. Wenzel hatte die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen und konnte sich über seinen ersten Sieg bei der Elite freuen. In seinem ersten Jahr bei den Espoirs kam der 18-jährige Morang als Vierter ins Ziel und war damit zweitbester Luxemburger, knapp vor Kockelmann. Da Conter nicht in Bruch dabei war, darf man gespannt sein, ob es ihm auf dem anspruchsvollen Parcours in Beles gelingen wird, die „jungen Wilden“ in Schach zu halten.

Im Rennen der Damen wird kein Weg an Isabelle Klein (CT Toproad Roeserbann) vorbeiführen. Dies gilt auch für ihren Teamkollegen Tommy Arnoldy im Wettbewerb der Masters. Bei den Junioren geht Noa Berton (CT Atertdaul) mit den besten Siegchancen ins Rennen, derweil es bei den Débutants keinen ausgemachten Favoriten gibt.

Zur gleichen Zeit ist Marie Schreiber (Tormans) am Start des Weltcup-Rennens im belgischen Overijse. Nach ihrem dritten Platz bei den U23 in Beekse Bergen (B) darf man gespannt sein, wie sich die 19-Jährige, bei der voraussichtlichen Schlammschlacht in Flandern, schlagen wird.