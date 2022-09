Die Red Boys haben die ersten Standortbestimmung der neuen Saison für sich entschieden. Im Lodyss-Supercup besiegte der Pokalsieger der vergangenen Spielzeit den amtierenden Meister Esch mit 28:27 (14:15).

Der Supercup in Käerjeng zwischen Esch und den Red Boys begann turbulent mit vier Toren innerhalb der ersten drei Minuten – alle von ehemaligen HBK-Spielern erzielt, die mit der Halle „um Dribbel“ bestens vertraut sind. Für Esch traf zweimal Tironzelli, für die Red Boys Semedo und Rac.

Die Partie verlief nach dem 2:2 stets ausgeglichen. Beide Teams schenkten sich nichts und lieferten sich im Kampf um den ersten Titel der Saison von Beginn an ein Duell auf Augenhöhe. Zur Halbzeit lag der amtierende Meister knapp 15:14 in Führung.

Mit einem sehenswerten Kempa-Trick glich Scheid in Zusammenspiel mit Rac nach dem Seitenwechsel sofort aus. Beide Mannschaften machten dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Mal lagen die Escher vorn, mal die Red Boys.

In der 45. waren es dann die Roten, die erstmals in der Partie auf drei Tore davonziehen (22:19) konnten. Der Treffer fiel erneut nach einem Kempa-Trick, diesmal allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Besonders Torhüter Auger lief in dieser Phase zu Höchstform auf und ermöglichte die Führung der Red Boys mit einigen Glanzparaden. Von der Siebenmeterlinie erhöhte Semedo in der 49. auf 23:19.

Einen herben Rückschlag mussten die Escher in der 52. hinnehmen. Beim Versuch einen Ball zu klären, prallte Torhüter Hadrovic mit hoher Geschwindigkeit gegen den Pfosten seines Tors. Er konnte danach nicht mehr weitermachen und musste ausgewechselt werden.

Den Rückstand konnten die Escher am Ende nicht mehr aufholen. Nach der Coupe de Luxembourg in der vergangenen Saison, entschieden die Red Boys nun auch den Supercup für sich.