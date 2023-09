Das Video schlägt Wellen. Auf den Bildern des Streams der RTL Live Arena ist zu sehen, wie Spieler und Zuschauer aufeinander einschlagen. Der Auslöser war ein Foul von einem Medernacher an einem Rümelinger Spiel in der Nachspielzeit. Medernachs Trainer Oliver Lickes stand unweit des Geschehens und schilderte die Szene wie folgt: „Die Emotionen sind nach dem Foul hochgekocht. Ich habe wahrgenommen, dass die gesamte Trainerbank der USR auf den Platz gestürmt ist, um die Rote Karte zu fordern. Danach wurde einer unserer Spieler von einem Rümelinger Zuschauer provoziert. Dieser ist daraufhin über die Absperrung gesprungen und danach kam es zu Szenen, die sehr unschön waren und auf einem Fußballplatz nichts verloren haben. Warum es dazu gekommen ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, da ich zu weit weg vom Geschehen war.“

Die Konsequenz war eine minutenlange Rudelbildung und Chaos pur. Das Spiel wurde unterbrochen und danach wieder kurz fortgesetzt. Schiedsrichter Daniel Mateus und seine Assistenten entschieden, diese Aktion nicht mit einem Platzverweis zu ahnen. Wohl auch, weil die Szene ohne Video zu unübersichtlich war, um die richtigen Schlüsse ziehen zu können. Nach Spielschluss traf die Polizei auf dem Rümelinger Platz ein. Die Gemüter hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits beruhigt. Eine Strafanzeige wurde nicht gestellt.

