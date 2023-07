An diesem Freitag und Samstag wird rund um Hosingen die Rallye de Luxembourg stattfinden. Die Organisatoren haben erneut ein starkes Teilnehmerfeld zusammenbekommen.

In diesem Jahr geht es bei der Rallye de Luxembourg darum, den Nachfolger von Adrian Fernémont zu finden. Der Belgier setzte sich bei der Rallye im vergangenen Jahr durch und wird in diesem Jahr erneut an den Start gehen, um seinen Titel zu verteidigen. Mehr als zwei Minuten hatte er im Vorjahr Vorsprung auf das luxemburgische Duo Ronny Foxius/Luc Arend, die auch in diesem Jahr in ihrem Fabia R5 in Luxemburg starten werden.

Nachdem 2020 und 2021 wegen der Pandemie also keine Rallye stattfand, finden die Organisatoren wieder in ihren Rhythmus zurück. Die Rallye Lëtzebuerg zählt zur Euro Rallye Trophy sowie zur luxemburgischen Rallye-Meisterschaft und besteht aus zwölf Wertungsprüfungen über 336 Kilometer sowie einem Shakedown. Neben dem Belgier Fernémont und dem Luxemburg Foxius können die Augen auch auf den Deutschen Marijan Griebel gerichtet werden. Er gewann das Rennen im Großherzogtum 2017, 2018 und 2019 und zählt damit zum engeren Favoritenkreis.

Insgesamt sind 59 Motorsportler auf der Starterliste gemeldet. Neben den einheimischen Fahrern sind Piloten aus der Schweiz, Deutschland, Belgien, der Niederlande, Österreich und Frankreich am Start.

Ernst wird es am Freitag ab 16 Uhr, wenn der Shakedown stattfindet. Die richtige Rallye beginnt am Samstag um 8 Uhr.