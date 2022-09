Bob Jungels fuhr am Mittwoch auf der 17. Etappe der Vuelta den Tag über in der Ausreißergruppe. Den Tagessieg sicherte sich auf der überwiegend flachen und 162,3 km langen 17. Etappe der Kolumbianer Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), der sich am Schlussanstieg in einer Ausreißergruppe durchsetzte. Jungels fuhr auf Platz 8.

In einer 13-köpfigen Ausreißergruppe fand man am Mittwoch auf der 17. Etappe der Vuelta auch Bob Jungels wieder. Der Luxemburger hatte sich auf den vergangenen Etappen der Spanien-Rundfahrt eher zurückgehalten, schaffte jedoch am Mittwoch den Sprung in die Echappée. Etwa 7:20 Minuten konnte sich die Führungsgruppe auf das Peloton erarbeiten, sodass früh klar wurde, dass einer dieser Fahrer die Etappe gewinnen würde.

Etwa 19 Kilometer vor dem Ziel attackierte Lawson Craddock (Team BikeExchange – Jayco). Einzig Jungels und Quentin Pacher (Groupama-FDJ) folgten dem US-Amerikaner – doch das Trio wurde schnell wieder eingeholt. Craddock versuchte es jedoch erneut und konnte sich diesmal absetzen. Dahinter setzten sich vereinzelt Fahrer ab, Jungels hingegen blieb in der Gruppe. „Ich fühlte mich den Tag über gut“, sagte Jungels. „Am letzten Anstieg hatte ich aber nicht die Beine, um den Besten zu folgen.“

Craddock konnte am Ende seinen Vorsprung nicht ins Ziel retten. Der stärkste Fahrer der Gruppe war letztendlich Rigoberto Uran (EF Education EasyPost), der die Etappe vor Pacher und Jesus Herrada (Cofidis) gewann. Jungels fuhr schließlich als Achter mit 55 Sekunden Rückstand auf den Ecuadorianer ins Ziel. „Es ist schon frustrierend, den ganzen Tag vorne zu sein und am Ende nicht zu gewinnen“, sagt Jungels. Mit Clément Champoussin hatte Jungels den Tag über einen Teamkollegen in der Gruppe, der am Ende 6. wurde.

Mit zwei Top-Ten-Resultaten ist Julien Jurdie, Sportlicher Leiter des Teams, zufrieden. „Der Plan war, dass wir die Etappe gewinnen wollten. Wir wussten, dass die Ausreißer eine große Chance haben würde. Wir haben aber nichts zu bereuen. Bob hat es vor dem Anstieg versucht, Clément während des Anstiegs. Es hätte beide Male funktionieren können. Am Ende sind wir auf stärkere Fahrer getroffen“, resümiert der Franzose.

Evenepoel vor Gesamtsieg

Im Kampf um den Gesamtsieg gab es schon vor dem Start eine Hiobsbotschaft: Titelverteidiger Primoz Roglic musste nach seinem Sturz im Finale der Etappe vom Dienstag aufgeben. Der Weg zu seinem ersten Triumph bei einer der großen Landesrundfahrten ist also frei: Der belgische Radprofi Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) steht vor dem Gewinn der 77. Spanien-Rundfahrt. Vier Etappen vor Schluss liegt der 22-Jährige 2:01 Minuten vor dem neuen Zweitplatzierten Enric Mas (Spanien/Movistar). Evenepoel rollte am Mittwoch wie Mas rund fünf Minuten später ins Ziel.

Roglic verpasst damit die Chance auf seinen vierten Vuelta-Sieg in Folge. Vor seinem Ausstieg lag er nach einer Aufholjagd an den vergangenen Tagen als Zweitplatzierter mit 1:26 Minuten Rückstand auf Evenepoel gut im Rennen. Auch die Tour de France in diesem sowie im vergangenen Jahr musste der 32-Jährige bereits verletzt aufgeben.

Am Donnerstag steht das Peloton vor einer kniffligen Aufgabe. Die 18. Etappe wartet über 192 km von Trujillo zum Alto del Piornal mit zwei schwierigen Anstiegen auf, auch die letzten Kilometer vor dem Ziel haben es mit zahlreichen Serpentinen in sich. (pg/SID)