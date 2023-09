Der Neuseeländer Corbin Strong hat am Mittwoch die 1. Etappe der Tour de Luxembourg gewonnen. Im Sprint einer größeren Gruppe hatte der 23-Jährige die schnellsten Beine. Bester Luxemburger war Alex Kirsch als Achter, Mats Wenzel darf sich zudem das Bergtrikot überstreifen.

So richtig überraschend war der Rennverlauf der 1. Etappe der Tour de Luxembourg am Mittwoch nicht. Wie schon im Vorjahr fiel die Entscheidung im Schlussanstieg am Kirchberg. Umso überraschender war aber der Ausgang: nicht die großen Namen sollten am Ende ganz oben stehen, sondern ein etwas weniger bekannter. Am Ende der 156,4 Kilometer in den Norden und zurück jubelte Corbin Strong vom Team Isreal-Premier Tech.

„Es ist ein sehr schönes Gefühl, hier zu gewinnen“, sagte Strong. „Wir haben ein starkes Team am Start, das den ganzen Tag perfekt für mich gearbeitet hat. Ich bin in einer guten Form und direkt die erste Etappe hier zu gewinnen, ist sehr cool.“ Wenn der Sieg auch überraschend scheint, so ganz unbekannt ist der Neuseeländer nicht. 2022 gewann er bereits eine Etappe der Tour of Britain, die ebenfalls der ProSeries angehört, vor zwei Wochen konnte er beim Grand Prix Cycliste de Québec (1. UWT) den zweiten Platz einfahren.

Der Neuseeländer übernimmt mit seinem Sieg also auch die Führung in der Gesamtwertung, auf das Ranking schaut er jedoch nicht. „Wir sind hierhergekommen, um Etappen zu gewinnen. Das ist uns jetzt gelungen. Vielleicht können wir noch einen Sieg drauflegen“, sagt Strong, der Namen wie Søren Kragh Andersen (Zweiter), Alex Aranburu (Dritter), Diego Ulissi (Vierter) oder Tiesj Benoot (Fünfter) auf die weiteren Plätze verwies. Bester Luxemburger war auf der Etappe Alex Kirsch (Lidl-Trek), der das Rennen als Achter beendete. Insgesamt fuhren 42 Fahrer in der gleichen Zeit wie der Etappensieger ins Ziel, darunter Favoriten wie Michael Woods (13.), Richard Carapaz (18.), Julian Alaphilippe (20.) oder Valentin Madouas (32.).

Wenzel will Trikot verteidigen

Im Überblick 1. Etappe der Tour de Luxembourg, Luxemburg-Abtei Neumünster – Luxemburg-Kirchberg (156,4 km):

1. Corbin Strong (NZL/Israel) in 3:51,01, 2. Soren Kragh Andersen (DEN/Alpecin-Deceuninck), 3. Alex Aranburu (ESP/Movistar), 4. Diego Ulissi (I/UAE), 5. Tiesj Benoot (B/Jumbo-Visma), 6. Rick Pluimers (NL/Tudor), 7. Giulio Ciccone (I/Lidl-Trek), 8. Alex Kirsch (LUX/Lidl-Trek), 9. Fausto Masnada (I/Soudal), 10. Ilan Van Wilder (B/Soudal), … 30. Bob Jungels (LUX/Bora), … 36. Arthur Kluckers (LUX/Tudor) alle gleiche Zeit, … 56. Kevin Geniets (LUX/Groupama-FDJ) 0:27, … 83. Tom Wirtgen (LUX/Global 6) 5:19, … 106. Mats Wenzel (LUX/Leopard), 107. Luc Wirtgen (LUX/Tudor) 8:14, … 113. Cédric Pries (LUX/Leopard) 15:38 Gesamtwertung nach 1 von 5 Etappen:

1. Corbin in 3:50:51, 2. Kragh Andersen 0:04 zurück, 3. Aranburu 0:06, 4. Ulissi 0:10, 5. Benoot, 6. Pluimers, 7. Ciccone, 8. Kirsch, 9. Masnada, 10. Van Wilder, … 30. Jungels, … 36. Kluckers alle gleiche Zeit, … 56. Geniets 0:37, … 83. T. Wirtgen 5:29, … 106. Wenzel 8:22, 107. L. Wirtgen 8:24, … 113. Pries 15:48

Aus luxemburgischer Sicht kamen neben Kirsch lediglich Bob Jungels (Bora-hansgrohe) als 30. und Arthur Kluckers (Tudor) als 36. zeitgleich mit dem Etappensieger ins Ziel. Kevin Geniets (Groupama-FDJ) musste sich als 56. mit einem Rückstand von 27 Sekunden zufriedengeben. Ein Leadertrikot geht dabei dennoch auf das Konto eines Luxemburgers: Mats Wenzel darf sich nach dem ersten Teilstück über das Bergtrikot freuen. Der Leopard-TOGT-Fahrer fand sich in der Ausreißergruppe des Tages wieder und sammelte elf Punkte. „Ich wollte nicht auf die Gesamtwertung fahren, weil das Level zu hoch ist“, sagt Wenzel. „Das Ziel war es, in die Ausreißergruppe zu gehen und ein Trikot mitzunehmen.“

Auf den kommenden Etappen will der 20-Jährige sein Bergtrikot, das schwarz gefärbt ist, verteidigen. „Ich hoffe, dass die Fluchtgruppe in den kommenden Tagen auch so leicht fortgeht. Die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe war sehr gut“, resümiert Wenzel. Mit Oliver Knudsen hatte er einen Teamkollegen vorne, der in der Montée de Putscheid allerdings stürzte und das Rennen später aufgab.

Am Donnerstag dürfte es nach 183,9 Kilometern von Mondorf-les-Bains nach Mamer zu einem Massensprint kommen. Mit der Côte de Beaufort (1. Kategorie), der Montée de Colmar-Berg (Höchste Kategorie) und dem knackigen Anstieg zum Mariendallerhaff (1. Kategorie) stehen zwar drei Bergsprints an, die jedoch nicht die Entscheidung vor den Schlusspassagen in Mamer bringen dürften.