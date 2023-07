Am Sonntag organisiert der Verein „Sport a Fräizäit Zéisseng“ sein traditionelles Radsportfestival mit Rennen in sämtlichen Altersklassen. Im Hauptrennen der Elite, Espoirs, Junioren und Masters wird auch Christine Majerus (SD Worx) mit dabei sein.

Vor zwei Wochen hatte die 36-Jährige ihren Landesmeister-Titel in Berburg erfolgreich verteidigen können. Nach ihren gesundheitlichen Problemen bereitet sich die siebenfache Sportlerin des Jahres jetzt auf die Frankreich-Rundfahrt, die in zwei Wochen startet und für die Majerus aber noch nicht nominiert ist, vor. Beim regionalen Wettbewerb ihres Jugendvereins nutzt sie die Gelegenheit, um Trainingskilometer unter Wettbewerbsbedingungen zurückzulegen. Eine Ausnahmeregelung erlaubt es ihr, ab 15.15 Uhr, außer Konkurrenz, zusammen mit den Männern zu starten. Auf dem Programm stehen zehn recht flache Runden zu je zehn Kilometern rund um Cessingen.

Für den Tagessieg kommt eine Reihe von Fahrern infrage. Gute Chancen kann sich Ivan Centrone (Materiel-Velo.com) ausrechnen, der am 17. Juni den Grand Prix Kropemann in Useldingen zu seinen Gunsten entschieden hatte und tags darauf in Bartringen auf Platz zwei gesprintet war, hinter Espoir Jo Schmitz. Das Talent des Cycling Team Atertdaul wird versuchen, auch diesmal mit der Spitzengruppe auf die ansteigende Zielgerade zu kommen, um seinen zweiten Saisonsieg einzufahren. Zu den Siegaspiranten zählen auch die Fahrer des Teams Snooze-VSD, allen voran der frisch gebackene Landesmeister Tim Diederich. Seit Wochen in ausgezeichneter Verfassung befindet sich auch sein junger Mitstreiter Arno Wallenborn. Für einen Platz auf dem Podium kommt ebenfalls Larry Valvasori aus der französischen Formation Nice Métropole Côte d’Azur infrage.

In den Altersklassen der Débutants und Minimes gehen die Gebrüder Flavio und Lorenzo Astolfi als Topfavoriten ins Rennen. Auch Cadet Yanis Molter hat sich vorgenommen, mit seinem rot-weiß-blauen Trikot als Erster über den Zielstrich zu fahren.