Für Jempy Drucker ist die erste Cyclocross-Weltmeisterschaft als Nationaltrainer in dieser Disziplin vorüber. Der 36-Jährige blickt auf das Wochenende zurück.

Tageblatt: Jempy Drucker, was denken Sie über den Sturz von Marie Schreiber?

Es ist schade, doch so etwas kann im Rennen immer passieren und ist schwer vorherzusagen. Vor ihrem Sturz war Marie im Rennen um den dritten Platz dabei. Danach verändert das den gesamten weiteren Verlauf ihres Rennens, vor allem mental. Sie wäre nicht gezwungen gewesen, eine Verfolgungsjagd zu beginnen. Es zeigt auch, dass sie ein wenig unter Druck stand, da sie normalerweise fast nie stürzt. Aber ich würde sagen, dass es ihr für die Zukunft nützen wird.

Was kann Marie Schreiber aus diesem Rennen mitnehmen?

Es ist wichtig, das Gefühl von Druck zu kennen, um damit umgehen zu können. Es ging um den letzten Platz auf dem Podium. Sie hat zwar ihr Ziel nicht erreicht, aber sie hat viel gelernt. Es ist nicht dasselbe, um einen vierten oder fünften Platz zu fahren, als um das Podium zu fahren. Sie hat noch zwei Jahre bei den Espoirs vor sich. Vielleicht ist dieses frustrierende Szenario sogar gut für sie.

Hätten Sie gedacht, dass die Drittplatzierte Krystina Zemanova auf diesem Niveau mithalten kann?

Ja, ich habe letzte Woche in Besançon bemerkt, dass sie sich verbessert hat (13.). Außerdem wissen die Tschechen seit jeher, wie man sich auf solche Veranstaltungen vorbereitet. Dass Zemanova Dritte wurde, ist eine Überraschung, aber auch keine große.

Welche weiteren Erkenntnisse haben Sie aus der Weltmeisterschaft gezogen?

Noa Berton hat bei den Junioren ein gutes Rennen gemacht, insbesondere einen guten Start. Er war am Ende sehr müde, aber das ist normal – am Ende der Weltmeisterschaft sollte man erledigt sein. Rick Meylender, der Junior im ersten Jahr, hat die Weltmeisterschaften erst mal entdeckt. Fynn Ury hat aufgegeben, weil er gestürzt war und eine schmerzende Schulter hatte. Liv Wenzel, eine Nachwuchssportlerin im ersten Jahr, hat viel von Marie gelernt, ebenso wie Maïté Barthels. Sie kämpften, um in der gleichen Runde wie das Rennen vorne zu bleiben, und das hatte ich verlangt.

