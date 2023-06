In seiner noch jungen Vereinsgeschichte organisiert Karibu Junglinster zum ersten Mal die Landesmeisterschaften im Radsport. Am Mittwoch findet das Zeitfahren in den verschiedenen Kategorien statt, am Samstag und Sonntag werden dann rund um Berburg die Straßenrennen ausgetragen.

Obwohl der Verein Karibu Junglinster 2019 erst gegründet wurde, hat er schon einige Erfahrungen, was die Organisation von Landesmeisterschaften angeht, gemacht. Im Duathlon durfte der Klub aus dem Westen des Landes bereits nationale Titelkämpfe ausrichten – nun folgen die Meisterschaften im Radsport. „Es war ein Bauchgefühl“, sagt Präsident Jean-Pierre Ernzen. „Wir hatten schon mit dem Gedanken gespielt, Rad-Meisterschaften auszutragen. Wir wussten ja schon grob, wie so eine Organisation abläuft.“

2021 erst wurde der Verein in der FSCL aufgenommen. „Der Verband war schlussendlich froh, dass ein Verein für die Organisation gemeldet hat. Im Juli des letzten Jahres haben wir mit der Organisation begonnen. Wir sind bei der vierten Gemeinde fündig geworden, wo wir Start und Ziel platzieren können. Bürgermeister Jean-Pierre Hoffmann war direkt einverstanden“, sagt der Präsident.

Attraktiv wäre es für den Verein gewesen, die Meisterschaften rund um Junglinster zu organisieren. Wegen verschiedener Projekte und Straßenarbeiten kam dies aber nicht infrage. Die Gemeinde Junglinster hat sich mit 200 zur Verfügung gestellten Absperrgittern an der Organisation beteiligt. Auch der ACC Contern und Mullerthal Cycling haben Karibu Junglinster geholfen. Insgesamt ist der Ort, an dem Karibu ansässig ist, ein geeignetes Pflaster für die Austragung von Straßenrennen: Im vergangenen Jahr war Junglinster Startort bei der Tour de Luxembourg, 2024 soll die Ortschaft Zielort bei der Luxemburg-Rundfahrt sein.

Bezüglich der Strecke für die kommenden Rennen hat sich Karibu Junglinster an die vergangenen Meisterschaften, die in Berburg 2016 stattfanden, orientiert. Damals organisierte der ACC Contern die Wettbewerbe. „2016 gab es noch einen Anstieg in Berburg, der auch eine nicht ganz ungefährliche Abfahrt mit einer Kurve einbrachte. Diesen haben wir herausgenommen“, sagt Ernzen.

Die Elite/Espoirs-Sportler fahren beim Zeitfahren am Mittwoch insgesamt zwei Runden und werden somit 14,4 Kilometer abspulen. Beim Straßenrennen am Sonntag sind für sie neun Runden a 15,8 Kilometer zu bewältigen – insgesamt werden also 142,2 Kilometer gefahren. Mit dabei sind pro Runde drei Anstiege, die das Rennen attraktiv machen sollen.