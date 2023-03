Am Freitag war das Hauptfeld um Leader Tadej Pogacar (Gelbes Trikot) startbereit

Erst wurde die 6. Etappe von Paris-Nice am Freitag verkürzt, dann doch komplett abgesagt. „Außergewöhnlich starke Winde“, wie die Organisatoren schrieben, haben eine Austragung unmöglich gemacht.

„Ich wiege 60 Kilo, ich könnte mich bei diesem Wind nicht auf dem Rad halten“, sagte Jonas Vingegaard, der letzte Gewinner der Tour de France. Mit „fliegenden“ Dachziegeln und auf der Straße liegenden Bäumen „war es für uns nicht möglich, die Sicherheit des Rennens zu gewährleisten. Die Unversehrtheit der Fahrer und Zuschauer zu wahren, ist unsere oberste Priorität“, erklärte Pierre-Yves Thouault, stellvertretender Direktor für Radsport bei Amaury Sport Organisation, gegenüber der AFP.

Die Organisatoren neutralisierten am Vormittag zunächst den gesamten ersten Teil des Rennens und legten den neuen Start bei km 117,8 in La Fontaine d’Aragon fest. Die Idee war, eine neue, kürzere Strecke zu finden und eventuell eine Schleife auf der geplanten Schlussrunde in La Colle-sur-Loup hinzuzufügen – bevor man einsehen musste, dass es für die Fahrer und das Publikum zu gefährlich war, das Rennen aufrechtzuerhalten.

„Wir haben bis 13 Uhr ein bisschen gewartet. Bei der Ankunft hatten wir bereits eine Reihe von Schildern entfernt. Aber als die Polizei und die Straßenposten auf die Strecke gingen, sahen sie umgestürzte Bäume und Dachziegel. Wir werden nicht alles machen“, betonte Thouault und fügte hinzu: „Paris-Nice ist manchmal von den Wetterbedingungen her kompliziert“.

Die Gesamtwertung bleibt also bestehen. Der Slowene Tadej Pogacar bleibt in Gelb, vor dem Franzosen David Gaudu und dem Dänen Jonas Vingegaard. Es bleiben also noch zwei Etappen, um den Sieger der 81. Ausgabe zu finden. Nicht mehr dabei ist Bora-hansgrohe-Kapitän Maximilian Schachmann. Der Kapitän von Bob Jungels musste das Rennen wegen einer Erkältung aufgeben. (AFP)