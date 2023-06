Mathieu Kockelmann durfte sich am Mittwoch über seinen Landesmeistertitel freuen

Mathieu Kockelmann hat sich am Mittwochabend den Landesmeistertitel bei den Espoirs gesichert. Der 19-Jährige verwies Mats Wenzel und Arno Wallenborn auf die weiteren Pätze.

So richtig Schwung nahm Mathieu Kockelmanns Saison erst in den vergangenen Wochen auf. Zu Saisonbeginn gewann er zwar den GP OST-Fenster, doch hatte der Radsportler vom Team Lotto-Kern Haus auch mit vier Rennabbrüchen zu kämpfen. „Ich habe mir Fragen gestellt“, sagte Kockelmann. „Zum Glück ging es langsam bergauf. Bei der Tageblatt Flèche du Sud lief es wieder, beim GP Kropemann wurde ich Zweiter. Ich habe mich danach auf dieses Zeitfahren fokussiert.“

Der Plan von Kockelmann ging also auf. Nach 14,4 Kilomtern rund um Berburg war er 18 Sekunden schneller als Mats Wenzel. „Ich wusste, dass ich eine gute Chance auf den Sieg haben würde. Loïc (Bettendorff) und Mats haben den Giro krankheitsbedingt verlassen. Mir wäre es aber lieber gewesen, dass sie in Topform gewesen wären. Der Kurs ist mit 14 Kilometern nicht zu unterschätzen gewesen. Es war die ganze Zeit wellig.“

Kockelmann bestätigte damit auch seine Favoritenrolle: Immerhin ist der 19-Jährige immer noch amtierender Europameister im Zeitfahren der Espoirs. Im Juli des letzten Jahres fuhr er diesen Titel im portugiesischen Sangalhos ein.

Nach dem Landesmeisteritel wird Kockelmann nun am Sonntag im Straßenrennen der Elite starten, bevor es am 2. Juli bei der Dreiländermeisterschaft um den Espoirs-Titel gehen wird. Weitere Highlights folgen dann: Erst wird Kockelmann aller Voraussicht nach bei der Tour de l’Avenir starten, dann bei der Weltmeisterschaft in Schottland. „Ich bin richtig heiß auf das WM-Zeitfahren. Es ist lang und anspruchsvoll, mal schauen“, sagt Kockelmann hoffnungsvoll.

Mats Wenzel zeigte sich nach seinem zweiten Platz dennoch zufrieden. „Meine Verfassung ist o.k., den Umständen entsprechend. Ich habe ein leichtes Kratzen und Schleim im Hals, es geht aber. Mein Ziel war es natürlich, zu gewinnen, aber die Vorbereitung war nun mal nicht optimal. Ein Gegner wie Mathieu ist sehr schwer zu schlagen, da muss alles passen“, resümiert der Radsportler von Leopard TOGT.