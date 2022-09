Isabelle Klein und Søren Nissen haben sich am Sonntag in Belgien den Landesmeistertitel im Mountainbike-Marathon gesichert. Beide wurden ihrer Favoritenrolle gerecht.

Erstmals wurden die nationalen Meisterschaften im Mountainbike-Marathon gemeinsam mit jenen der belgischen Konkurrenz beim BeMC Marathon im belgischen Laroche ausgetragen – und fanden dabei Anklang. Die vergangenen Jahre wurde das Landesmeistertrikot beim Red Rock in Belval vergeben, doch hatte der Veranstalter immer wieder mit Sabotage der Streckenmarkierung und einem dünnen Teilnehmerfeld bei den Lizenzierten zu kämpfen. Vom Erfolg der Premiere überzeugte sich vor Ort FSCL-Präsident Camille Dahm. MTB-Profi Søren Nissen lobte die Organisation: „Es waren drei Runden à 35 Kilometer mit insgesamt 3.500 Höhenmetern. Das ist wahnsinnig viel und es war ein richtig schweres Rennen. Zusammen mit den Belgiern war das schon cool, eine professionelle Organisation und vielleicht sollten wir so weitermachen, denn das hat für jeden gut geklappt.“

Wie bei nationalen Meisterschaften vorgeschrieben, starteten dieses Jahr die Felder nach Geschlecht getrennt. Bei den Frauen wurde ein spannendes Duell zwischen Isabelle Klein und Fabienne Schaus erwartet. Erstere hat beim Iron(wo)man oder der X-Terra-Serie ihre Ausdauer und Talent auf dem Rad bewiesen und vor sechs Wochen erstmals den Titel im olympischen Cross-Country geholt. Schaus hatte sich die letzten Wochen nach einer schwereren Verletzung und einer Covid-Erkrankung mit dem MTB und auch dem Gravelbike zurückgemeldet. Schnell war eine Vorentscheidung gefallen, wie Klein resümiert: „Als wir im ersten Anstieg vom Asphalt in den Wald abbogen, fuhren einige belgische Mädchen sofort einen gewissen Rhythmus und wir waren am Ende des Anstiegs dann nur noch zu fünft. Es wurde noch mal beschleunigt und bereits zur Hälfte der ersten Runde waren wir nur noch zu dritt. Die spätere belgische Meisterin verschärfte dann nochmals den Rhythmus, den ich aber mitgehen konnte. Wir zwei fuhren dann gut zusammen, das war ganz angenehm.“

Nissen ohne Risiko

Im drittletzten Berg der zweiten Runde musste Joyce Vanderbeken dann aber rausnehmen, während Isabelle Klein durchzog und sich absetzte. Durch eine abgesprungene Kette in der Abfahrt fand sich das Duo jedoch bald wieder. Im vorletzten Berg biss sich die Belgierin dann fest, aber eine weitere Verschärfung am letzten Berg sicherte Isabelle Klein in 3:41:38 Stunden den Gesamtsieg mit 83 Sekunden Vorsprung. „Nach fünf Rennen an den letzten fünf Wochenenden war der Tank ein wenig leer“, kommentiert Schaus, aber sie konnte nach und nach bis auf einen vierten Gesamtplatz mit 16:01 Minuten Rückstand nach vorne fahren. Neidlos meint sie: „Nach dem Rennen letzte Woche habe ich mich schlecht erholt und so ein Parcours in den Ardennen verzeiht nichts. Da braucht man einen Toptag. Isabelle fuhr ein starkes Rennen und ist verdiente Meisterin.“

Bei den Männern konnte sich erwartungsgemäß Søren Nissen das Rot-Weiß-Blaue-Trikot sichern: „Meine Taktik war, mit den besten Belgiern mitzuhalten. Aber nach der ersten Runde merkte ich, dass in den Beinen ein bisschen was fehlte. Danach fuhr ich auf Sicherheit, vermied Stürze oder Plattfüße und schaute, dass das mit dem Trikot klappt.“ Mit dem Belgier Frans Claes hat er bereits oft Kräfte gemessen, aber dieses Mal setzte sich jener bereits in der ersten Runde mit Joris Massaer unwiderstehlich vom Feld ab. Lange konnte Letzterer einen Rhythmus von über 23 Kilometern pro Stunde aber nicht halten, so dass der Meister der Marathon UCI World Series von 2017 sich den Titel souverän holte. Während Frans Claes das Rennen gewann, kam Nissen auf fast 18 Minuten als Fünfter ins Ziel.

Mit knapp 41 Minuten Rückstand auf Claes wurde Pol Flesch als neuer luxemburgischer Vizemeister 28. Auf 51 Minuten folgte der amtierende Meister der Masters im XCOc, Jacques Dahm, als 37. Für den neuen Meister Nissen wird es bereits wieder in zwei Wochen ernst. Dann steht die Weltmeisterschaft im Marathon nicht weit von seinem dänischen Geburtsort entfernt an: „Ich will mein Bestes für einen guten Saisonabschluss geben. Danach fahre ich nur noch vielleicht das eine oder andere Rennen in der Großregion.“