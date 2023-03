Alex Kirsch durfte sich gestern bei Paris-Nice über den Etappensieg seines Trek-Segafredo-Teamkollegen Mads Pedersen freuen. Der Luxemburger hatte sich zuvor in den Dienst des Dänen gestellt und den Erfolg vorbereitet.

Der Däne Mats Pedersen vom Team Trek-Segafredo hat am Montag die zweite Etappe von Paris-Nice in Fontainebleau gewonnen. Der 27-Jährige setzte sich nach 163,7 Kilometern im Sprint vor dem Niederländer Olav Kooij (Jumbo-Visma) und seinem Landsmann Magnus Cort (EF Education-EasyPost) durch und übernahm damit auch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

Es war der zweite Sieg von Pedersen in diesem Jahr, der 29. insgesamt, und auch sein zweiter Sieg bei der „Course au Soleil“, nachdem er schon 2022 eine Etappe gewonnen hatte. Über seinen gestrigen Erfolg sagte der Däne: „Der Sprint war sehr nervös, ich wurde aber perfekt in Position gebracht.“ Er konnte sich dafür bei seinem luxemburgischen Teamkollegen Alex Kirsch bedanken. Kirsch stellte sich in den Dienst seines Mannschaftskollegen und führte Pedersen sicher an der Spitze des Pelotons durch einen zerfahrenen letzten Kilometer, der von einem Sturz kurz vor der Roten Flagge geprägt war, und fuhr schließlich Pedersens Schlusssprint optimal an. Kirsch ließ sich erst kurz vor dem Ziel zurückfallen und kam schließlich als 25. ins Ziel, in der gleichen Zeit wie der Tagessieger. Auch die vier weiteren luxemburgischen Paris-Nice-Teilnehmer wurden in derselben Zeit wie Pedersen gewertet: Bob Jungels (Bora-hansgrohe) als 65., Kevin Geniets (Groupama-FDJ) als 105. und Michel Ries (Arkéa Samsic) als 126.

In der Gesamtwertung liegt Pedersen nach der zweiten Etappe vier Sekunden vor dem slowenischen Mitfavoriten Tadej Pogacar, der den Zwischensprint gewann und wie am Vortag sechs Bonussekunden einheimste. Der 24-jährige Slowene hatte bereits angekündigt, jede Chance zur Attacke zu nutzen. Schließlich dürfte Pogacar am Dienstag im Mannschaftszeitfahren einiges an Zeit auf seinen großen Rivalen Jonas Vingegaard einbüßen. Der Tour-Champion aus Dänemark ist mit seinem überragenden Jumbo-Visma-Team im heutigen Kampf gegen die Uhr über 32,2 Kilometer in Dampierre-en-Burly klar favorisiert.

Im Überblick 2. Etappe: Bazainville – Fontainebleau (163,7 km):

1. Mads Pedersen (Dänemark/Trek-Segafredo) 3:28:57 Stunden, 2. Olav Kooij (Niederlande/Jumbo-Visma), Magnus Cort (Dänemark/EF Education-EasyPost), 4. Daniel McLay (Großbritannien/Team Arkea-Samsic), 5. Lionel Taminiaux (Belgien/Alpecin-Deceuninck), … 25. Alex Kirsch (Luxemburg/Trek-Segafredo), …65. Bob Jungels (Luxemburg/Bora-hansgrohe), …105. Kevin Geniets (Luxemburg/Groupama-FDJ), … 126. Michel Ries (Luxemburg/Arkéa Samsic) alle gleiche Zeit Stand nach 2 von 8 Etappen:

1. Pedersen 7:19:35 Stunden, 2. Tadej Pogacar (Slowenien/Team Emirates) +0:04 Minuten, 3. Tim Merlier (Belgien/Soudal-Quick Step) +0:06, 4. Kooij +0:08, 5. Sam Bennett (Irland/Bora-hansgrohe) gleiche Zeit, …29. Kirsch +0:14, … 64. Jungels, … 100. Geniets (gleiche Zeit), … 146. Ries +7:44