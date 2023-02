Bob Jungels wurde am Freitag nach einer erfolgreichen Fahrt in der Ausreißergruppe Zweiter (Foto: Volta a la Comunitat Valenciana - VCV/Twitter)

An seinem dritten Renntag für Bora-hansgrohe klassierte sich Bob Jungels zum ersten Mal unter die ersten drei. Auf der dritten Etappe der Valencia-Rundfahrt musste er sich nach einer langen Flucht lediglich Simone Velasco (Astana) geschlagen geben.

Die Saison ist noch jung, doch Bob Jungels hat sein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Auf der 3. Etappe der Volta a la Comunitat Valenciana (2. Pro) fuhr der 30-Jährige nach 145,1 Kilometern von Bétera nach Sagunto auf den zweiten Platz.

Es war eine schwere Etappe, die das Feld am Freitag erwartete. Eine Bergwertung der 2. Kategorie sowie eine der 1. Kategorie standen auf dem Programm. Etwa 120 Kilometer vor dem Ziel attackierte Jungels zusammen mit Velasco. Das Duo wurde später zu einem Quintett.

Am Ende fuhr Jungels zusammen mit Velasco und Jonas Gregaard (Uno-X) auf die Ziellinie zu. Der Italiener setzte sich im Sprint dann relativ deutlich durch, Jungels wurde Zweiter. „Wir dachten, dass die Sprinter-Teams heute kontrollieren würden“, sagte Jungels nach der Etappe am Mikrofon von Eurosport. „Ich war wie viele andere auch am letzten Berg schon am Limit. Leider ist im Sprint die Kette des Fahrers vor mir runtergefallen, was mich ein wenig blockierte. Es wäre zwar besser gewesen, zu gewinnen, aber ich bin dennoch zufrieden.“

Das Peloton erreichte das Ziel drei Sekunden später. In der Gesamtwertung führt nach drei von insgesamt fünf Etappen der Italiener Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). Jungels spielt in der Gesamtwertung keine Rolle und belegt Position 40 mit 9:51 Minuten Rückstand. Das Etappenrennen endet am Sonntag.