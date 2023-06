GP Kropemann in Useldingen und Radsportfestival in Bartringen: Doppelte Generalprobe für die Titelverteidiger

Wenige Tage vor den nationalen Titelkämpfen haben die Fahrerinnen und Fahrer sämtlicher Alterskategorien gleich zweimal die Gelegenheit, ihre Form zu prüfen. Unter dem Motto „Am Schied vun der Buerg“ veranstaltet das Cycling Team Atertdaul die siebte Auflage des Grand Prix Kropemann erstmals in Useldingen. Tags darauf werden die Klassenbesten beim Radsportfestival des Bartringer Vereins ermittelt

Bereits um 9.00 Uhr nehmen die Masters den sechs Kilometer langen Rundkurs, von Useldingen Richtung Schandel zurück zum „Centre sportif“, in Angriff. Nach den Rennen der Cadets und der Minimes werden die Damen zusammen mit den Débutants ins Rennen geschickt. Im Hauptrennen messen sich die Junioren und Espoirs über 119,2 km mit den Fahrern der Elite. Für den Tagessieg kommen eine ganze Reihe von Fahrern in Frage.

Neben dem amtierenden Landesmeister Colin Heiderscheid vom Team Leopard TOGT gehört auch dessen Mannschaftskollege Cédric Pries zu den Siegaspiranten. Das oberste Treppchen peilt auch Ken Conter (Snooze-VSD), der amtierende Titelträger der Elite ohne Kontrakt, an, ebenso wie Ivan Centrone und Pol Breser vom Team Materiel-Velo.com sowie Noé Ury vom Team des Organisators und Mathieu Kockelmann (Lotto Kern-Haus).

38 Runden zu knapp zweieinhalb Kilometern sind Sonntag in Bartringen zu fahren, wo die Masters das Peloton des Hauptrennens komplettieren. Dort ist auch mit Alexandre Kess (Materiel-Velo.com) zu rechnen, der es bei der Landesmeisterschaft 2022, neben Colin Heiderscheid und Noé Ury, aufs Podium bei der Elite mit Kontrakt geschafft hatte. Nach 93,5 km, mit Start und Ziel beim Centre Atert, wird der Sieger gegen 18.30 Uhr erwartet.

Für die Radsportler bieten sich vor den Landesmeisterschaften also noch mal beste Gelegenheiten, sich zu testen. Am kommenden Mittwoch findet in sämtlichen Kategorien das Zeitfahren der nationalen Titelkämpfe in Berburg statt, am Samstag und Sonntag werden dann an gleicher Stelle die Straßenrennen ausgetragen.