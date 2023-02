Der Niederländer Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) hat am Samstag die 78. Ausgabe des Omloop Het Nieuwsblad (1.UWT) gewonnen. Kevin Geniets (Groupama-FDJ) beendete das Rennen auf Platz 27.

Nach seinen Siegen bei Paris-Roubaix und Dwaars door Vlanderen kann Dylan van Baarle das nächste große Rennen in sein Palmarés aufnehmen. Richtig interessant wurde das Rennen am Molenberg, etwa 40 Kilometer vor dem Ziel. Knapp 20 Fahrer hatten sich auf dem Hochplateau nach dem Molenberg abgesetzt – darunter Van Baarle.

Nur wenige Kilometer später löste sich Geniets aus dem Hauptfeld, das etwa 40 Sekunden Rückstand auf die Führungsgruppe hatte. Zusammen mit Trek-Segafredo-Kapitän Jasper Stuyven machte der Luxemburger Jagd auf die Ausreißer. Ganz vorne hatte sich währenddessen 45 Sekunden ein Quartett um Van Baarle, Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic) und Florian Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) gebildet. Wenige Kilometer später wurden Geniets und Stuyven von Jan Tratnik (Jumbo-Visma), Nils Eekhoff (Alpecin-Deceuninck), Rui Oliveira (UAE) und Brent Van Moer (Lotto Dstny) begleitet – den Sprung nach ganz vorne schaffte die Gruppe aber nicht.

Etwa 30 Kilometer vor dem Ziel fuhr das Hauptfeld die Lücke zu den Verfolgern zu. Auch Alex Kirsch zeigte sich zu diesem Zeitpunkt im Hauptfeld in einer guten Position. In der Mauer von Geraardsbergen war Kirsch weiterhin auf den ersten Positionen des Hauptfelds zu sehen, musste dann aber einige Konkurenten an sich vorbeiziehen lassen. Geniets hielt sich nach dem Anstieg weiter im Hauptfeld. Vorne hatte sich Van Baarle einen Vorsprung erarbeitet, das Hauptfeld zog sich an der Steigung auseinander. Auf den letzten 15 Kilometern entwickelte sich somit ein Duell zwischen Van Baarle und vier Verfolgern: Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), Tim Wellens (UAE) und Arnaud de Lie (Lotto-Dstny).

Der Niederländer ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen und fuhr mit 20 Sekunden Vorsprung auf das Hauptfeld durchs Ziel. De Lie sicherte sich im Massensprint den zweiten Platz vor Laporte. Geniets fuhr mit 28 Sekunden Rückstand als 27. über die Ziellinie, Kirsch wurde mit 2:46 Minuten Rückstand 74. Der 30-jährige van Baarle, der in der vergangenen Saison Paris-Roubaix gewann und im Winter von Ineos-Grenadiers zur Jumbo-Mannschaft wechselte, tritt die Nachfolge des Belgiers Wout Van Aert an, der am Samstag nicht anwesend war.