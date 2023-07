Die Enttäuschung von Cavendish, die RTTs von Vingegaard und Pogacar und der koffeinfreie Kaffee von Anthony Perez: Die wichtigsten Fakten der siebten Etappe der Tour de France, die am Freitag vom Belgier Jasper Philipsen in Bordeaux gewonnen wurde.

Die Enttäuschung des Tages

Mark Cavendish, der mit seinem 35. Etappensieg den Rekord für die meisten Siege bei der Tour de France brechen will, zeigte sich am Freitag „sehr enttäuscht“ über seinen zweiten Platz hinter Jasper Philipsen. „Ich war auf den richtigen Rädern, aber als ich mich anstrengte, sprang meine Kette zweimal ab und ich musste mich jedes Mal wieder hinsetzen“, wetterte „le Cav“, der mit 74,7 km/h geblitzt worden war. „Aber so ist es nun mal, wir werden es wieder versuchen“, fügte der 38-jährige britische Veteran hinzu und brachte alle zum Lachen, als er sagte: „Die meisten der Jungs, mit denen ich am Anfang meiner Karriere gefahren bin, sind jetzt wahrscheinlich Großväter.“

Das Triple des Tages

Mit drei Etappensiegen in der ersten Woche der Tour schließt Jasper Philipsen zu einigen glorreichen älteren Fahrern in der jüngeren Geschichte der Tour „Grande Boucle“ auf: Alessandro Petacchi (2003), Robbie McEwen (2006), Peter Sagan (2012), Marcel Kittel (2014, 2017) und Mark Cavendish (2016). Der letzte Fahrer, der viermal in der ersten Woche gewann, war Mario Cipollini im Jahr 1999.

Die Zahl des Tages

1. Mit seinem dritten Platz in Bordeaux ist Biniam Girmay der erste Fahrer aus Eritrea, der bei einer Etappe der Tour de France unter den Top drei landet. Er übertrifft damit seinen Landsmann und sein Idol Daniel Teklehaimanot, der zwei siebte Plätze belegt hatte, 2015 in Gap und 2016 in Chalet Reynard.

Der Ritt des Tages

Die beiden Favoriten Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar waren beide froh, am Freitag „einen ruhigen Tag“ zu verbringen, nach zwei homerischen Etappen in den Pyrenäen, bei denen sie sich gegenseitig einen Schlag nach dem anderen versetzt hatten. „Es war sehr heiß, aber ich liebe die Hitze. Ich hoffe, dass es auch für den Rest der Tour de France heiß bleibt“, betonte Vingegaard. Der Däne, der das Gelbe Trikot trug, sagte, er sei „glücklich, 25 Sekunden Vorsprung“ vor seinem slowenischen Rivalen zu haben. „Die Moral ist gut und ich fühle mich sogar immer besser“, versicherte er. Auch Pogacar war erleichtert, dass er „einen etwas ruhigeren Tag genießen kann“. Denn am Sonntag „wird es eine weitere schwierige Etappe in Puy de Dôme geben, und wir müssen sehr stark sein“, sagte er.

Die Erklärung des Tages

„Ich habe am Abend einen koffeinfreien Kaffee getrunken und bin ins Bett gegangen“, sagte Anthony Perez, der bei der Vorstellung der Teams am Start in Mont-de-Marsan gefragt wurde, wie man in seinem Cofidis-Team Siege feiert, wie den von Victor Lafay auf der zweiten Etappe.

Der Mutigste des Tages

Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) hatte den Mut, sich auf einer der flachsten Etappen dieser Tour bei großer Hitze ganz allein abzusetzen. „Heute Morgen im Bus habe ich ein paar Nachrichten an Kumpels aus anderen Teams geschickt, damit sie sich mit mir motivieren, aber es hat nicht funktioniert. Wenn die anderen aufgestanden sind, dann vor allem, weil ihre Sportdirektoren sie darum gebeten haben. Ich finde das schade“, kommentierte der 26-jährige Franzose, der 37 km vor dem Ziel eingeholt wurde und für seine Anstrengungen mit dem Preis für Kampfgeist belohnt wurde. „Auf dem Podium der Tour zu stehen, ist etwas Außergewöhnliches“, fügte er hinzu, der immer noch seinem ersten Sieg als Profi hinterherjagt.